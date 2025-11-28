MLB: Este podría ser el próximo gran contrato de las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de agentes libres en las Grandes Ligas sigue ardiendo y, según el periodista Héctor Gómez de Z10 Digital, los Mets de Nueva York han tomado la delantera en la carrera por el zurdo dominicano Framber Valdez. La organización neoyorquina estaría dispuesta a ofrecerle un contrato de seis años y 200 millones de dólares, una cifra que confirma la agresividad de su plan de reconstrucción inmediata.

El precedente de Dylan Cease

La firma de Dylan Cease por los Azulejos de Toronto, con un acuerdo de siete años y 210 millones de dólares, ha marcado un precedente en el mercado de lanzadores. Ese movimiento abrió la puerta para que otros equipos, como los Mets, se animen a invertir sumas similares en brazos de élite. En este escenario, la oferta a Valdez no sorprende y refleja la tendencia actual de contratos largos y millonarios para pitchers consolidados.

Un especialista en provocar rollings

Valdez, de 32 años, se ha consolidado como uno de los lanzadores más efectivos en generar outs por la vía del roletazo. En 2025 ubicó como el octavo mejor lanzador en porcentaje de rodados inducidos con un 59.4%. Su estilo de pitcheo, basado en un sinker dominante y un control preciso, lo convierte en un arma ideal para equipos que cuentan con una defensa sólida en el cuadro interior. Esta característica ha sido clave en el interés de los Mets, quienes recientemente adquirieron a Marcus Semien, dos veces ganador del Guante de Oro, para reforzar su infield.

La llegada de Marcus Semien desde los Rangers de Texas no es casualidad. El movimiento responde a la necesidad de blindar la defensa interna ante una posible firma de Valdez. Con Semien en segunda base y un cuadro reforzado, los Mets buscan maximizar el impacto del estilo de pitcheo del dominicano, reduciendo riesgos y aumentando la eficiencia en outs por rodados.

Si se concreta el acuerdo de seis años y 200 millones de dólares, Framber Valdez se convertiría en uno de los lanzadores mejor pagados de la MLB. Para los Mets, significaría asegurar un brazo confiable y duradero en su rotación.