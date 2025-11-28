Clasificatorios FIBA 2027: Venezuela se va al descanso con ventaja ante Colombia (En vivo)

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de baloncesto encara su primer compromiso de los juegos Clasificatorios al Mundial FIBA 2027, enfrentándose al combinado de Colombia, donde buscará iniciar con el pie derecho para regresar con ventaja a su casa el próximo domingo.

Cuarto a cuarto:

Primer Parcial:

- Salto entre dos. Inicia el partido

- Colombia sin esperar mucho anota sus primeros puntos del partido

- La Vinotinto de las Alturas descuenta

- Ambos equipos intercambian ofensiva, bastante intensidad en el inicio del partido

- Colombia 13-12 Venezuela

- Michael Carrera anota dos puntos más para Venezuela

- Triple de José Materán

- Brian Angola castiga desde el tiro libre para Colombia

- Yeferson Guerra anota dos más para la Vinotinto

- Triplazo de Windi Graterol para colocar a Venezuela al frente en el marcador

- Juan Tello acorta la distancia

- Colombia 22-25 Venezuela

- Triple de Carlos Fulda para los criollos

- Graterol suma dos más desde el perímetro

- Final del primer cuarto. Colombia 22-27 Venezuela. Gran arranque para los criollos

Segundo Parcial:

- Brian Angola abre el marcador para Colombia en el segundo cuarto

- Enrique Medina encesta sus primeros puntos del partido

- Venezuela mantiene su ventaja

- Colombia 25-29 Venezuela

- Colombia vuelve a tomar ventaja en el partido

- La defensa de los venezolanos ha presentado inconvenientes en este segundo parcial

- Jaime Echenique anota para los colombianos

- Tiempo muerto solicitado por Venezuela

- Colombia 30-29 Venezuela

- Andres Ibarguen anota dos más para Colombia y amplia la ventaja

- Triiipleeee de Michael Carrera

- Echenique anota dos más para Colombia

- Jaime Echenique repite y suma otros dos

- Colombia 35-32 Venezuela

- Venezuela se recupera y toma ventaja de dos puntos

- Colombia 35-37 Venezuela

- Yeferson Guerra anota sus dos tiros libres para extender la ventaja de Venezuela a 5 puntos

- Colombia 35-40 Venezuela

- Colombia descuenta y se pone a dos puntos de desventaja

- Colombia 38-40 Venezuela

- Guerra suma dos para Venezuela, on fire está el joven promesa

- Jaime Echenique suma dos para Colombia, acorta la ventaja

- Ambos equipos siguen intercambiando ofensivas

- Colombia 40-43 Venezuela

- Final del segundo cuarto. Colombia 45-48 Venezuela

Tercer Parcial:

