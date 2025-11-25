¿Cuál es el promedio de edad de la Vinotinto de las Alturas para los clasificatorios al Mundial 2027?

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) ha hecho pública la lista oficial de jugadores convocados para afrontar la primera ventana de los Clasificatorios de la Copa del Mundo FIBA 2027. El combinado nacional, se prepara para iniciar un nuevo ciclo de competición con el firme objetivo de asegurar su presencia en la cita mundialista.

La convocatoria anunciada por el cuerpo técnico incluye una mezcla estratégica de veteranos probados, que han sido pilares de la selección en ciclos anteriores, y jóvenes talentos emergentes que buscan consolidarse en la élite del baloncesto internacional. Esta combinación busca asegurar tanto la experiencia en momentos cruciales como la renovación y proyección futura del equipo.

Nombres Clave en la Convocatoria

El listado de 12 jugadores seleccionados para esta primera ventana presenta varios nombres de alto calibre que despiertan la ilusión de los aficionados venezolanos. Entre los atletas llamados a defender la camiseta nacional se encuentran:

Michael Carrera (32 años): Uno de los líderes ofensivos y emocionales del equipo, cuya intensidad en ambos lados de la cancha será crucial.

Néstor Colmenares (38 años): El "Ingeniero" sigue siendo un motor vital en la pintura, aportando rebotes, defensa y versatilidad.

David Cubillán (38 años): El base experimentado, conocido por su visión de juego y su capacidad para ejecutar en el perímetro.

Windi Graterol (39 años): Un pívot de gran trayectoria que proporciona solidez y liderazgo en la zona.

Yohanner Sifontes (30 años): Un guardia dinámico y atlético, clave en las transiciones y la defensa exterior.

Junto a estos pilares, la lista se completa con jugadores que han demostrado su valía tanto en la liga local como en el exterior, incluyendo:

Elian Centeno (25 años)

Anyelo Cisneros (28 años)

Carlos Fulda (23 años)

Yeferson Guerra (22 años)

José Materán (29 años)

Enrique Medina (21 años)

Franger Pirela (22 años)

La FVB confía en que este grupo seleccionado posee la química y el talento necesario para arrancar con buen pie en esta fase clasificatoria, enfrentando el desafío de la primera ventana con determinación y espíritu de lucha.

Un promedio de edad más veterano

Tomando en cuenta las edades de cada jugador convocado, Venezuela tiene un promedio de edad de 28.91, un año mayor a la selección que jugó la pasada Americup, donde su promedio de edad fue de 27.75, lo que significa mayor presencia de jugadores experimentados que ayudarán al equipo a sumar el éxito necesario para la clasificación a la Copa del Mundo de 2027