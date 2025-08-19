¿Cambio generacional? Cuál es el promedio de edad de Venezuela para la Americup

Suscríbete a nuestros canales

Al igual que en la pasada edición de la FIBA Americup, la selección nacional protagoniza un cambio generacional para la venidera entrega que se jugará en la ciudad de Managua, en Nicaragua. Ronald Guillén ha refrescado la plantilla con nuevas caras que buscarán dejar su huella en la competición.

Venezuela finalizó con éxito su preparación para la Copa América de baloncesto con triunfo (85-84) frente a Nicaragua. Jugadores como Yohanner Sifontes y José Ascanio destacaron como los principales figuras en el enfrentamiento ante los nicaragüenses. Precisamente estos criollos apuntan a liderar a la combinado patrio en el certamen, que se realizará del 22 al 31 de agosto.

Además de esas figuras que buscarán consolidarse, hay otros jóvenes talentos como Carlos Fulda que esperan debutar oficialmente con la Vinotinto de las Alturas. Mientras que David Cubillán y Windi Graterol llegarán la experiencia de la selección y se mantienen como los únicos sobrevivientes de aquella generación que ganó el título en el Preolímpico de 2015 en México.

Promedio de edad de Venezuela en la Americup 2025

Para la venidera competición, Venezuela presenta una mezcla interesante de juventud y veteranía. Además de Cubillán y Graterol, Edwin Mijares (32) también resalta entre los jugadores experimentados, pese a que no cuenta con gran recorrido con la quinteto nacional.

Enrique Medina (21), Franger Pirela (23), Yeferson Guerra (23), Elián Centeno (24) y Fulda (22) integran a la nueva generación para el torneo. Sumado los años de los convocados, Venezuela tiene un promedio de edad de 27.75 previo a su desempeño en Managua.