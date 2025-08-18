Americup: ¿Cuál es el formato de la competición?

Suscríbete a nuestros canales

De cara a la Americup 2025 hay múltiples interrogantes que en cuestión de días podrán responderse. Sin embargo, hay otras cuyas respuestas conoceremos de antemano.

Si bien se conocen los 12 equipos participantes y cómo se conformaron los tres grupos de 4 selecciones, la siguiente incógnita reside en el cómo procederán a eliminarse y cómo sera el camino a la gran final.

Cabe destacar que, cuatro conjuntos nacionales no se ganaron su lugar para participar en esta cita, siendo el caso de Paraguay, Chile, México y Cuba. Esta última nación se despidió del torneo tras no poder disputar el último juego de las eliminatorias ante Puerto Rico por problemas de visado, que supuso una derrota automática (20-0).

Formato de Competición

A partir del 22 de agosto iniciará la fase de grupos de este prestigioso torneo continental FIBA. El grupo B y C verán acción en la jornada inaugural (Panamá vs Puerto Rico y Venezuela vs Canadá; Nicaragua vs Argentina y República Dominicana vs Colombia, respectivamente), mientras que el A deberá esperar al día siguiente para estrenarse.

Cada selección deberá disputar un encuentro ante sus tres rivales de la primera fase (entre el 22 y 26 de agosto), para definir los dos primeros equipos de cada grupo y los dos mejores terceros lugares entre el A, B y C. De tal modo, esos 8 equipos destacados avanzarán a Cuartos de Final.

Los cruces en Cuartos de Final dependerán del récord, las unidades acumuladas por juego y el diferencial de puntos producidos o encajados (según corresponda). Cabe destacar que esos cuatros partidos se efectuarán el 28 de agosto y se darán de la siguiente manera:

*Primera llave: El equipo mejor clasificado (1) ante el peor clasificado (8) se cruzarán; el cuarto con mejor balance (4) frente al quinto (5).

*Segunda llave: El segundo mejor (2) ante el séptimo (7) y el tercer conjunto con mejor récord (3) ante el sexto mejor calificado (6)

Asimismo, los ganadores de cada una de esas llaves se cruzarán entre sí mismos en la semifinal (30 de agosto) hasta definir a los finalistas (todas estas instancias eliminatorias a duelo único) que se medirán el 31 de agosto, mismo día que el duelo por el tercer lugar.