Estos son los rivales de la Vinotinto de las alturas en la Americup

Venezuela completó su preparación final con par de amistosos frente a Uruguay y Colombia en la ciudad de Cali. Tras ambos duelos amistosos, la selección nacional anunció su convocatoria oficial para afrontar la FIFA Americup 2025 desde Managua, Nicaragua.

Los dirigidos por Ronald Guillén será una de los primeras selecciones en ver acción en la Copa América del baloncesto. Los criollos saltarán al tabloncillo del Polideportivo Alexis Argüello en el primer día de competición cuando se enfrenta a Canadá, una de las grandes candidatas al título en la venidera edición.

La Vinotinto de las Alturas tendrá el objetivo de mejorar su participación en 2022 cuando ocuparon el séptimo lugar en la posición general. Venezuela tendrá una primera ronda complicado con una generación renovada para alcanzar la segunda ronda en el certamen.

Rivales de Venezuela en e Americup 2025

Canadá

Puerto Rico

Panamá

Los venezolanos saltarán al tabloncillo nicaragüense frente a los canadiense. La tropa de Guillén buscará dar la sorpresa en su primer desafío en el torneo. Además de los norteamericanos, el quinteto patrio también se medirá ante Puerto Rico (24-08) y cerrará la fase de grupos contra Panamá (25-08).

Venezuela es parte del Grupo A de la Americup 2025, donde pareciera que Canadá y boricuas tienen un paso adelante en sus aspiraciones de avanzar de ronda. Cabe destacar que, los puertorriqueños tendrán una plantilla de lujo que será liderada por el NBA de los New Orleans Pelicans, José Alvarado.