Feriado bancario en Venezuela: ¿Qué canales de transacción estarán disponibles hoy 18 de agosto?

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ha confirmado que este lunes 18 de agosto será feriado bancario en conmemoración de Nuestra Señora de Asunción. Esto significa que las entidades financieras en el país no prestarán servicio comercial de manera regular.

Para evitar inconvenientes, es importante que los usuarios conozcan qué opciones tienen para realizar sus transacciones financieras durante este día no laborable.

Bancos abiertos y servicios disponibles

Aunque la mayoría de las agencias bancarias permanecerán cerradas, la Sudeban informó que algunos bancos ubicados en centros comerciales podrían mantener abiertas ciertas taquillas en un horario especial. Si necesitas realizar una operación presencial, lo más recomendable es consultar directamente con tu banco a través de su página web o redes sociales para verificar si alguna de sus sucursales estará operativa.

Transacciones digitales: Tu mejor opción

Durante los feriados bancarios, la banca digital se convierte en la principal herramienta para los clientes. Los usuarios podrán realizar diversas transacciones de forma segura y rápida a través de las plataformas en línea, aplicaciones móviles o servicios telefónicos de sus respectivas entidades.

Entre los servicios disponibles se encuentran:

Consultas de saldo y movimientos: Para revisar tus finanzas en cualquier momento.

Transferencias y pagos: Podrás enviar dinero a otras cuentas o pagar servicios sin problemas.

Depósitos y retiros en cajeros automáticos: Los cajeros automáticos seguirán habilitados para que puedas disponer de efectivo o depositar dinero.

La banca en línea es la alternativa más eficiente para gestionar tus finanzas en días festivos. Asegúrate de tener a mano tus claves de acceso para realizar cualquier operación que necesites.