Riccardo D’Angelo suspendido como entrenador en la Rinconada por un año

El Instituto Nacional de Hipódromos mediante su cuenta oficial de redes sociales dio a conocer este lunes que el entrenador Riccardo D’Angelo ha sido suspendido como entrenador de purasangres por un año.

Riccardo D’Angelo suspendido

La Junta de Comisarios del INH dio a conocer la madrugada de este lunes en una nota especial aparte de las Resoluciones finales de la reunión número 31 del año, la siguiente información:

"Esta Junta de Comisarios INH en pleno uso de sus atribuciones conferidas en el Reglamento Nacional de Carreras y por autoridad de la ley, en referencia al análisis de laboratorio presentamos los resultados de las pruebas especiales":

LVII CLASICO “GENERAL JOAQUÍN CRESPO” (GRADO I)

NOMBRE DEL EJEMPLAR ENTRENADOR CARRERA RESULTADO ETERNA AMANDA RICCARDO D’ ANGELO 6 ta CARRERA CAFEÍNA/FENTANIL SUGAR CANE FERNANDO PARILLI TOTA 6 ta CARRERA TESTOSTERONA MARAKOVITS JORGE SALVADOR 6 ta CARRERA BRONCODILATADORES/CLENBUTEROL EMMYARANTZA YORDI CARVAJAL 6 ta CARRERA BRONCODILATADORES/CLENBUTEROL BELLA ZAFIRO GERMAN ROJAS 6 ta CARRERA CAFEÍNA/ PENTOXIFILINA/TESTOSTERONA

LXXII CLASICO “ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA” (GRADO I)

NOMBRE DEL EJEMPLAR ENTRENADOR CARRERA RESULTADO FAST SENSATIONS RICCARDO D’ ANGELO 11 ma CARRERA CAFEÍNA/FENTANIL/PENTOXIFILINA AMBROSIA FERNANDO PARILLI TOTA 11 ma CARRERA ANFETAMINA PRINCESA MANUELA LUIS PERAZA 11 ma CARRERA ANFETAMINA

"En relación antes los resultados mencionados esta Junta de comisarios procede descalificar a los cinco participantes de la SEXTA CARRERA (N° 284) DIST. 2.000 MTS. LVII CLÁSICO "GENERAL JOAQUÍN CRESPO" (GRADO I) REUNIÓN 027 efectuada el DOMINGO 20 DE JULIO DE 2025, quedando la misma sin resultados.

En relación con la CARRERA (N° 289) DIST. 1.600 MTS. LXXII CLÁSICO "ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA" (GRADO II) REUNIÓN 027 efectuada el DOMINGO 20 DE JULIO DE 2025, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: NIKITIS (USA) Nº 02, Segundo Lugar: BIENMESABE Nº 06, Tercer Lugar: STRIDING MOON Nº 03, Cuarto Lugar: MISS MIREYA Nº 08, Quinto Lugar: PICCINA MIA Nº 07"

Por lo tanto, esta Junta de Comisarios en pleno Uso de sus facultades legales y reglamentarias conferidas en el Reglamento Nacional de Carreras por la violación en sus artículos 300 en su literal a, b c y d y el 301 en su numeral 1, 2, 3 y 4 del Reglamento Nacional de Carreras, ACUERDA de forma contundente, unánime y efectiva, sancionar con SUSPENSIÓN a los siguientes entrenadores por el término de UN (01) AÑO al ciudadano RICCARDO D’ ANGELO, titular de la cédula de identidad N° V-. 12.095.626.