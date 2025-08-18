Hipismo

Riccardo D'Angelo suspendido como entrenador en la Rinconada por un año

La resolución salió en horas de la madrugada de este lunes en nota especial de la Junta de Comisarios

Por Meridiano

Lunes, 18 de agosto de 2025
Riccardo D’Angelo suspendido como entrenador en la Rinconada por un año
David Urdaneta
El Instituto Nacional de Hipódromos mediante su cuenta oficial de redes sociales dio a conocer este lunes que el entrenador Riccardo D’Angelo ha sido suspendido como entrenador de purasangres por un año.

Riccardo D’Angelo suspendido

La Junta de Comisarios del INH dio a conocer la madrugada de este lunes en una nota especial aparte de las Resoluciones finales de la reunión número 31 del año, la siguiente información:

"Esta Junta de Comisarios INH en pleno uso de sus atribuciones conferidas en el Reglamento Nacional de Carreras y por autoridad de la ley, en referencia al análisis de laboratorio presentamos los resultados de las pruebas especiales":

LVII CLASICO “GENERAL JOAQUÍN CRESPO” (GRADO I)

NOMBRE DEL EJEMPLAR ENTRENADOR CARRERA RESULTADO
ETERNA AMANDA RICCARDO D’ ANGELO 6 ta CARRERA CAFEÍNA/FENTANIL
SUGAR CANE FERNANDO PARILLI TOTA 6 ta CARRERA TESTOSTERONA
MARAKOVITS JORGE SALVADOR 6 ta CARRERA BRONCODILATADORES/CLENBUTEROL
EMMYARANTZA YORDI CARVAJAL 6 ta CARRERA BRONCODILATADORES/CLENBUTEROL
BELLA ZAFIRO GERMAN ROJAS 6 ta CARRERA CAFEÍNA/ PENTOXIFILINA/TESTOSTERONA

LXXII CLASICO “ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA” (GRADO I)

NOMBRE DEL EJEMPLAR ENTRENADOR CARRERA RESULTADO
FAST SENSATIONS RICCARDO D’ ANGELO 11 ma CARRERA CAFEÍNA/FENTANIL/PENTOXIFILINA
AMBROSIA FERNANDO PARILLI TOTA 11 ma CARRERA ANFETAMINA
PRINCESA MANUELA LUIS PERAZA 11 ma CARRERA ANFETAMINA

 

"En relación antes los resultados mencionados esta Junta de comisarios procede descalificar a los cinco participantes de la SEXTA CARRERA (N° 284) DIST. 2.000 MTS. LVII CLÁSICO "GENERAL JOAQUÍN CRESPO" (GRADO I) REUNIÓN 027 efectuada el DOMINGO 20 DE JULIO DE 2025, quedando la misma sin resultados.

 

En relación con la CARRERA (N° 289) DIST. 1.600 MTS. LXXII CLÁSICO "ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA" (GRADO II) REUNIÓN 027 efectuada el DOMINGO 20 DE JULIO DE 2025, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: NIKITIS (USA) Nº 02, Segundo Lugar: BIENMESABE Nº 06, Tercer Lugar: STRIDING MOON Nº 03, Cuarto Lugar: MISS MIREYA Nº 08, Quinto Lugar: PICCINA MIA Nº 07"

Por lo tanto, esta Junta de Comisarios en pleno Uso de sus facultades legales y reglamentarias conferidas en el Reglamento Nacional de Carreras por la violación en sus artículos 300 en su literal a, b c y d y el 301 en su numeral 1, 2, 3 y 4 del Reglamento Nacional de Carreras, ACUERDA de forma contundente, unánime y efectiva, sancionar con SUSPENSIÓN a los siguientes entrenadores por el término de UN (01) AÑO al ciudadano RICCARDO D’ ANGELO, titular de la cédula de identidad N° V-. 12.095.626.

Lunes 18 de Agosto de 2025
