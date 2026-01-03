LVBP: Cardenales inicia el Round Robin dejando en el terreno a Caribes

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 2 de enero se retomaron las actividades en la LVBP con el Round Robin. Uno de los dos duelos de la fecha se desarrolló en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, donde Cardenales de Lara consiguió un importante triunfo en entradas extras por 6 a 5 ante Caribes de Anzoátegui.

Cardenales hizo respetar la casa

En la misma primera entrada los orientales tomaron una buena ventaja de dos carreras. Los autores fueron Andruw Monasterio, con un sencillo; y Hernán Pérez, con un cuadrangular.

Pero la respuesta de los crepusculares no tardó en llegar. En la baja del tercero, Rafael Ortega descontó con un elevado de sacrificio, en tanto que Luisangel Acuña pegó un enorme doble por el jardín central para igualar las cosas en Barquisimeto.

La Tribu volvió a la carga en el quinto y se fue arriba nuevamente con sencillos productores de Balbino Fuenmayor y Aldrem Corredor. Sin embargo, Balita Ortega apareció una vez más con otra conexión oportuna.

Ya en el octavo, Corredor extendió la ventaja de los orientales con un jonrón solitario, pero Willians Astudillo igualó el marcador con un doble que llevó hasta el home a dos compañeros. En entradas extras, Yohendrick Piñango dejó en el terreno a Caribes con un vuelacercas, el cual le permitió a Cardenales arrancar la postemporada con victoria.