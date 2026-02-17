¿Cuándo regresa Pedri a la acción con Barcelona?

Suscríbete a nuestros canales

Si hay un jugador que extraña muchísimo el FC Barcelona ahora mismo ese es Pedri. Tanto, que su ausencia ha coincidido con dos duras derrotas para el barcelonismo, la primera en Copa del Rey ante el Atlético (4-0) y la más reciente este lunes con Girona (2-1), que han hecho preguntarse a la afición: ¿Cuándo regresa?

En este momento no queda duda que el planteamiento de Hansi Flick extraña al mediocampista canario que ha estado fuera de acción desde el pasado 21 de enero, cuando se lesionó en el partido de Champions League ante el Slavia de Praga.

La calma y -a la vez- calidad que da a las acciones están haciendo mucha falta al equipo en este tramo de la campaña 2025-26, que se ha quedado por unos partidos sin el cerebro con el que venía fluyendo el equipo, pese a tener la explosividad de Lamine Yamal como otra arma para hacer daño a los rivales.

¿Cuándo regresa Pedri para jugar con Barcelona?

El propio estratega alemán avisó en la previa del Girona - Barcelona, cuando apuntó que el regreso del canario esta cerca. "Creo que sí", dijo cuando se le consultó si su vuelta estaba cerca, aunque no se adelantó en mencionar un día exacto.

Hay que recordar que el volante español sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y el tiempo que se aproximó para su recuperación se estimó en un mes.

Con eso ya en el tintero y pudiendo analizar esos plazos, para el futbolista aún pudieran hacer falta los dos partidos de LaLiga que le quedan a Barcelona en el mes de febrero (ante Levante el domingo 22 y con Villarreal el sábado 28), para ir encajando sin prisas al futbolista.

Por otro lado, en el diario Sport apuntan incluso que si el mediocampista completa entrenamientos con normalidad y su respuesta es optima a las cargas físicas, el 22 de febrero sería una fecha tentativa para esos primeros minutos tras lesión.

Ahora bien, si el plan de Hansi Flick con su Barcelona es no forzar a Pedri ese día y acercarlo más al 100%, la otra fecha tentativa que aparece como lógica es la del 28 de febrero cuando el equipo se mida al Villarreal en el Spotify Camp Nou.