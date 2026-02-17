Así será el balón con el que se jugará la final de la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League 2025-26 ya está por encarar el tramo más esperado por los aficionados, con el inicio de los dieciseisavos de final y posteriores octavos de final. El recorrido previamente nos llevó por esa interesante fase de liga, con muchas sorpresas en el camino.

Ahora, todos los equipos que aún siguen con vida en esta edición siguen mirando en una sola dirección: la gran final del torneo. Esa que, por lo pronto, no conoce a sus dos protagonistas, pero sí ya pudo revelar el balón que se echará a rodar en ese partido trascendental.

La propia empresa encargada de su creación, Adidas, fue la que presentó el balón oficial de la final 2026 a jugarse en Budapest, y apuntó que este: "un diseño que lleva el espíritu de la ciudad anfitriona al escenario futbolístico más importante del mundo".

Los detalles del balón de la final de la Champions League

La misma reseña compartida por la Liga de Campeones reconoció que la esférica está inspirada en la propia identidad de la ciudad anfitriona con la descripción: "Buda y Pest: historia de dos ciudades".

A su vez, este balón estaría también enfocado en reflejar el contraste y la armonía que definen a la capital húngara, que se caracteriza por una arquitectura histórica, que combina una vibrante vida nocturna.

"El núcleo del diseño es una rica base metálica de color púrpura, realzada por un acabado pigmentado camaleónico que cambia sutilmente de tono según la luz, el ángulo y el movimiento. Sobre un lienzo blanco, los icónicos paneles estrellados mantienen su nitidez y audacia, mientras que el espacio entre las estrellas presenta capas de bloques púrpura realzadas con detalles gráficos dinámicos", explican desde la nota informativa de la competición.

Finalmente, desde la Champions League y Adidas destacan que más allá de la estética, la esférica se adhiere a los más altos estándares para el rendimiento de élite en un partido como ese, con una probada construcción sin costuras y termosellada, que facilita precisión, consistencia y control excepcionales.