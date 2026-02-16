Barcelona recibe grandes noticias sobre Raphinha

Suscríbete a nuestros canales

Después de una dolorosa derrota (4x0) en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, Barcelona salta al terreno con la oportunidad de retomar la cima en la presente temporada de La Liga y con grandes noticias con la recuperación de una de sus principales figuras.

Los blaugranas se preparan para enfrentar al Girona este lunes 16 de febrero, compromiso correspondiente a la jornada 24 de La Liga. Hansi Flick ha dado a conocer la lista de convocados para el encuentro en Montilivi, donde la gran novedad es el regreso de Raphinha. El extremo brasileño no estuvo disponible en los últimos tres partidos debido a una lesión en el abductor de la pierna derecha, pero ya ha superado este problema y estará nuevamente a disposición del técnico alemán.

Aunque recuperan a una pieza importante para el mencionado encuentro, el Barça sigue afrontando varias bajas importantes debido a lesiones que afectan a jugadores clave de su plantilla. El equipo catalán llega a este encuentro con la necesidad de recuperar el primer puesto de la clasificación, una tarea que se ve complicada por las bajas de varios de sus titulares. Gavi, Christensen, Pedri y Rashford son los futbolistas que no podrán participar en el partido contra el Girona, todos ellos por diferentes molestias físicas.

Barcelona recupera a Raphina

A pesar de las bajas, el Barcelona sigue manteniendo sus objetivos intactos. Con Raphinha de vuelta, el equipo de Hansi Flick ganará un refuerzo importante en ataque, un área donde el Barça busca recuperar su mejor versión para seguir luchando por la cima de La Liga. El Girona, dirigido por Míchel, ha demostrado ser un equipo competitivo en lo que va de temporada, por lo que el partido promete ser una dura prueba para los azulgranas, quienes no pueden permitirse más tropiezos si quieren seguir en la pelea por el campeonato.

En lo que va de temporada, el extremo brasileño acumula registros notables en la actual edición con ocho goles y tres asistencias en 14 partidos en la Primera División de la competición española.