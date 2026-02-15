Vinícius Jr. supera a Neymar y sigue haciendo historia en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

En una noche que rozó la perfección en el Santiago Bernabéu, Vinícius Jr. lideró la contundente goleada del Real Madrid ante la Real Sociedad y grabó su nombre por encima de uno de sus grandes referentes.

Con un doblete de penal y una actuación de MVP, el extremo brasileño alcanzó los 69 goles en LaLiga, superando de forma oficial los 68 tantos que Neymar Jr. registró durante su etapa con el FC Barcelona.

Números del récord

Si bien es cierto que Neymar alcanzó su cifra en menos partidos (123 frente a los 229 de "Vini"), la consistencia y evolución del actual '7' blanco lo han llevado a lo más alto de la jerarquía brasileña en el fútbol español.

La carrera de Vinícius en España no ha estado exenta de ruido. A menudo cuestionado por su temperamento o gestos en el campo, el brasileño ha sabido responder donde más duele al rival, en la red.

Cuando el ex Flamengo logra canalizar su energía y enfocarse estrictamente en el juego, se convierte en un futbolista imparable. Su exhibición ante la Real Sociedad es el recordatorio perfecto de que, hoy por hoy, es el jugador más peligroso, junto a Kylian Mbappé, del esquema de Álvaro Arbeloa y un firme candidato a dominar la escena mundial.

Factor diferencial

En lo que va de temporada, el astro brasileño registra 10 goles y 11 asistencias en 34 partidos disputados entre todas las competiciones (Liga Española, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España).

Más allá del récord estadístico, la importancia de Vinícius radica en su capacidad para aparecer en los momentos clave. Su doblete sirvió para sumar tres puntos en la clasificación y para enviar un mensaje de autoridad al resto de la competición, el heredero del "Joga Bonito" en España ya tiene un nuevo líder.