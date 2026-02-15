Así quedaron los resultados de las carreras nocturnas de La Rinconada 14-02-2026

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo hípico inició la tarde-noche de este sábado 14 de febrero con la séptima reunión en el hipódromo La Rinconada contó con una atractiva programación nocturna de ocho competencias, entre ellas una Condicional Especial para caballo nacionales e importados de tres años, ganadores (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) cuyo ganador fue para Ponsigue, conducido por Félix Velásquez y entrenado por Germán Rojas.

La Rinconada: Resultados Carreras

El jinete más destacado de la reunión nocturna fue para Francisco Quevedo con tres victorias por intermedio de Big Valdi en la primera carrera, la importada Miss Paola (USA) en la primera válida para el juego del 5y6 nocturna, y con la alazana chilena Like A Star en la segunda válida.

En el renglón de los entrenadores, Riccardo D'Angelo, Juan Carlos García Mosquera y Jorge Salvador acapararon el protagonismo de la jornada sabatina. D'Angelo concretó un doblete con Big Valdi y la importada Miss Paola (USA); por su parte, García Mosquera destacó con Like A Star (CHI) y Forty Time, mientras que Salvador cerró la lista de triunfadores enviando al paddock a Ainhoa del Valle y Mr Thunder.

Monto Sellado: 5y6 Reunión 07 La Rinconada

El monto sellado para el 5y6 Nocturno para esta ocasión fue de Bs 127.268.100,00, los cuales Bs. 17.817.534,00 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartieron Bs. 68.724.774,00.

A continuación mostramos los resultados completos de la séptima jornada nocturna en el óvalo caraqueño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.2.

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Big Valdi (4) 54 Francisco Quevedo 55,69 2 Loom (3) 54 L. Mejías - 3 Tropezón (5) 53 M. Ibarra - 4 Rey de Oro (6) 53 M. Romero -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 55,69. Exacta: 80,27. Ret: 1 y 2.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.1

Condicional Especial

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ponsigue (1) 53 Félix Velásquez 4.202,98 2 Pontevecchio (3) 53 Fra. Velásquez - 3 Jofiel (2) 53 R. Capriles - 4 Zorro Viejo (USA) (6) 58 J. Lugo Jr. - 5 Money For You (7) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 4.202,98. Placé: 414,99 y 87,01 Exacta: 59.678,53. No hubo Trifecta ni hubo Superfecta.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Miss Paola (USA) (3) 56 Francisco Quevedo 86,54 2 Bellezze (10) 52,5 O.Rivas - 3 Monegasca (1) 53 M. Rodríguez - 4 Miss Morgan (USA) (7) 54 W. Véliz - 5 Oh Marquesa (6) 54 J. Lugo Jr. -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 86,54. Place: 67,08 y 64,57. Exacta: 176,50. Trifecta: 1.781,04. No hubo Superfecta. Ret: 2.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Like A Star (CHI) (8) 56 Francisco Quevedo 55,00 2 Spring Training (5) 50 F. Márquez - 3 Reina Amada (7) 53 R. Capriles - 4 Madame Walker (6) 53 J. G. Hernández - 5 Piemontesa (4) 53 J. Lugo Jr. -

Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 55,00. Place: 55,00 y 1.498,91. Exacta: 1.151,00. Trifecta: 3.193,18. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 4.502,99. Pool de 4: 3.078,12. No hubo Doble Perfecta.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ainhoa del Valle (3) 53,5 Félix Velásquez 299,39 2 Multiverso (1) 52 O. Medina - 3 Craigh Na Dun (5) 53,5 F. Quevedo - 4 Lady Issa (8) 50,5 L. Funez Jr. - 5 Honey Time (4) 53 J.Lugo Jr. -

Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 299,39. Place: 140,69 y 87,65. Exacta: 1.280,30. Trifecta: 2.068,38. Superfecta: 7.465,85. Ret: 9.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mr Thunder (5) 55 Oliver Medina 89,44 2 El Chema (2) 50,5 S. Yánez - 3 Isocórico (9) 54,5 J. Lugo Jr. - 4 Neigh Sayer (USA) (7) 58 F. Quevedo - 5 Thunder White (5) 50,5 F. Márquez -

Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 89,44. Place: 67,51 y 170,86. Exacta: 1.009,33. Trifecta: 9.496,43. Superfecta: 12.789,52. Ret: 6.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Forty Time (1) 54,5 Jaime Lugo Jr. 359,78 2 Big Family (3) 53 J. Aranguren - 3 Vinicius Jr. (9) 55,5 A. Finol - 4 El De Barrios (2) 53,5 J. Aray - 5 Gran Lorenzo (6) 53 R. Rondón -

Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 359,78. Place: 110,36 y 148,59. Exacta: 1.879,08. Trifecta: 2.091,91. No hubo Superfecta.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 My Girl Alejandra (1) 53 Ángel Ybarra 381,02 2 Tiz Erin (USA) (5) 54 W. Véliz - 3 Dra Bea (3) 53 M. Ibarra - 4 Tea Tree Bay (GB) (4) 52 S. Yánez - 5 Provenza (2) 53 M. Rodríguez -

Entrenador: José García. Ganador: 381,02. Places: 96,36 y 272,47. Exacta: 2.788,00. Trifecta: 18.809,15. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 4.540,07. Súper Pool de 4: 27.659,30. No hubo Doble Perfecta. 5y6 (7925) boletos con 5 que pagan Bs. 2.225,79 c/u. (1467) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 46.380,04 c/uLoto Hípico: 25.917,86.