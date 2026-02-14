Los Padres refuerzan su rotación: Germán Márquez llega a Petco Park

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego han concretado un movimiento estratégico para su rotación. El lanzador derecho Germán Márquez ha llegado a un acuerdo por un año con la organización, según informó Alden González de ESPN. Aunque los detalles económicos exactos del contrato aún no se han hecho públicos, Ken Rosenthal de The Athletic reportó que el pacto incluye una opción mutua para la temporada 2027.

Para formalizar la llegada del venezolano, representado por LA Sports Management, la gerencia de San Diego deberá realizar un movimiento en su roster de 40 jugadores, el cual se encuentra actualmente al límite de su capacidad.

Esta firma se alinea con las declaraciones recientes de AJ Preller, presidente de operaciones de béisbol, quien adelantó que el equipo buscaba piezas para la rotación de bajo costo y bates complementarios para apuntalar el roster.

El legado de Márquez en las Rocosas

Márquez, quien cumplirá 31 años a finales de este mes, cierra un capítulo de diez años con los Rockies de Colorado. Tras un breve debut en 2016, el derecho se erigió como el as más confiable de la franquicia entre 2017 y 2021. En ese lustro de dominio, lanzó 793.2 entradas, acumulando una efectividad de 4.25 —cifra notable considerando que su estadio local era el hostil Coors Field— y una sólida tasa de ponches del 24%.

Su éxito se basó en una combinación élite de control y una asombrosa capacidad para generar rodados, alcanzando su punto máximo en 2021 con una tasa de 51.6% de batazos por el suelo.

El desafío de la salud y el quirófano

El declive del venezolano comenzó en 2022, cuando su tasa de ponches cayó por debajo del 20% y su efectividad se elevó a 4.95. La situación se agravó en mayo de 2023 al tener que someterse a una cirugía Tommy John, una intervención que lo mantuvo fuera de combate durante gran parte de 2024.

Su intento de regreso en julio de ese año fue efímero: apenas una apertura antes de volver a la lista de lesionados por una inflamación en el codo, aunque los estudios confirmaron que el ligamento reconstruido se mantenía intacto.

Un 2025 de transición y ajustes

Durante la pasada campaña de 2025, Márquez logró completar 126.1 entradas en 26 aperturas, pero fue evidente que no era el mismo lanzador de antes. Su recta de cuatro costuras promedió 94.8 MPH, casi una milla por debajo de su velocidad habitual cuando estaba sano.

Según datos de Statcast, tanto su recta como su curva de nudillos (históricamente su mejor arma) registraron las valoraciones más bajas de su carrera. Su tasa de ponches se desplomó al 14%, situándose entre las tres peores de la liga para abridores con al menos 100 entradas lanzadas. Ante esta realidad, los Rockies optaron por dejarlo marchar al finalizar la temporada.

¿Por qué apostar por Márquez ahora?

Para los Padres, el valor de Márquez reside en el cambio de escenario. Pasar de la altitud de Denver al nivel del mar en San Diego suele ser una bendición para los lanzadores de su perfil. Si Márquez logra recuperar aunque sea un 10% de su velocidad y mantiene su capacidad para generar rodados, su presencia en la parte baja de la rotación podría ser uno de los movimientos más astutos de la temporada 2026.