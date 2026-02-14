Ponsigue rompe los pronósticos y domina la Condicional Especial de extremo a extremo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El primer mitin del año vivió su momento cumbre este sábado 14 de febrero con la disputa de la única Condicional Especial de la programación. La prueba, celebrada a la altura de la segunda carrera del orden oficial, reunió a una selecta nómina de siete ejemplares nacionales e importados de tres años, ganadores (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela) con el requisito de ser ganadores en pruebas fuera de reclamo.

El gran protagonista de la noche fue el castaño Ponsigue. El pupilo del entrenador Germán Rojas dictó cátedra de velocidad en el recorrido de 1.200 metros y se adjudicó la mayor parte de la bolsa de $42.250 destinada a los cinco primeros puestos. Bajo la conducción del jinete Félix Velásquez, el hijo de Tato Zeta en Siren's Assult tomó el mando de las acciones desde el brinco inicial y jamás cedió el liderato.

Un triunfo con sello de superioridad: Condicional Especial La Rinconada

El ritmo de la competencia fue vertiginoso. Ponsigue registró parciales de 23.2 para los primeros 400 metros y 47.0 exactos para la media milla. Al entrar en la recta definitiva, el defensor de los colores del Haras Los Caracaros (donde nació y se crió) mantuvo su potencia y detuvo el cronómetro en 72.1 para la distancia total. Su ventaja en la meta fue de al menos de cinco y tres cuartos sobre sus perseguidores.

La pizarra oficial de la competencia se completó de la siguiente manera:

Ponsigue (1) Pontevecchio (2) - Compañero de divisas del ganador. Jofiel (3) Zorro Viejo (USA) Money For You - El gran favorito de la afición sufrió una mala partida de la cual trató de recuperarse pero sin exito; ocupó el quinto puesto con visibles muestras de agotamiento.

Efectividad y dividendos: Reunión 07

Con este resultado, el joven corredor suma su segunda victoria en una campaña de apenas cinco presentaciones. En las taquillas de apuestas, el triunfo de Ponsigue reportó un dividendo de Bs 4.202,98 a ganador y Bs 414,99 por concepto de placé.

Esta victoria consolida al pupilo de Germán Rojas como uno de los prospectos más veloces de la temporada y ratifica la calidad de la cría del Haras Los Caracaros en las pruebas de corto aliento.