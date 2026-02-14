Carnaval de ganadores en La Rinconada: Los fijos y el "Especial" para reventar la taquilla en la R08

Suscríbete a nuestros canales

La Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) oficializó la lista de inscritos para la octava reunión del año en La Rinconada. Este domingo 8 de febrero se celebrarán 10 competencias, destacando dos pruebas selectivas Grado III en trayecto de 1.800 metros. Asimismo, el juego del 5y6 iniciará en la quinta carrera; dada la paridad de los lotes, se espera que una vez más reparta dividendos atractivos.

Para simplificar tu jugada, te presentamos a tres ejemplares de gran fuerza y la jugada larga que debes considerar. Buscamos que la afición hípica conozca de primera mano los ejemplares imperdibles para que puedan hacer sus apuestas con mayor certeza.

Fast Sensations: Tras escoltar en su más reciente pese a los tropiezos, la presentada de D'Angelo queda lista para el triunfo. Repite Jhonathan Aray, quien ya conoce sus mañas y la ajustó físicamente para este evento selectivo. En esta distancia, el planteamiento de carrera juega a su favor y se espera que sea la que más corra en el tramo decisivo.

Brother Will: Este ejemplar viene de ganar en su actuación más reciente bajo la conducción de Maikel Rodríguez y, en esta ocasión, enfrentará prácticamente al mismo lote. Si no surgen contratiempos, el pupilo de Jesús Romero Rojas debería repetir la victoria en el 5y6 nacional, ahora en la distancia de 1.300 metros.

Time Report: Pese al hándicap de 55.5 kg, el conducido por el profesional Hemirxon Medina acredita un valioso segundo lugar detrás del rendidor Juan Valdez (USA). En esta ocasión, el recorte de 100 metros y el puesto de pista externo le permitirán accionar cerca de la punta para rematar con fuerza y llevarse el triunfo.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Uno de los candidatos que más gusta para este tipo de jugadas es el caballo Barbarroja, participante en la sexta válida del 5y6 (el juego de las mayorías).

Esta carrera es para ejemplares nacionales e importadas de 6 años, ganadoras de una y dos carreras. Barbarroja va con la monta del jinete aprendiz Oliver Medina y, luce favorecido con un importante descargo de tres kilos, se convierte en una opción muy sólida.