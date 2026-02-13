Luis Olavarrieta va al quirófano: "Aquí vamos"

Suscríbete a nuestros canales

El periodista y conductor venezolano Luis Olavarrieta ha entrado a quirófano, así lo revela en un vídeo posteado este viernes 13 de febrero, a través de un video publicado en el Instagram personal de la actriz Amanda Gutiérrez.

Información de Luis

Amanda ha posteado el clip desde un centro de salud, apoyando a su amigo, quien estaba en una camilla siendo llevado en el ascensor hasta el quirófano.

El exconductor de “Ají picante”, se muestra muy tranquilo y bromeando que era un cambio de sexo, despertando la sonrisa de Gutiérrez, quien en broma lo llama Luisa.

“Estamos listo para ir a quirófano, lo voy a publicar cuando estés con la lengua afuera por la anestesia, así te voy a poner. Los mantengo al tanto de la situación”, dice la artista de 70 años.

Hasta el momento no han revelado de qué es la operación que enfrenta el talentoso criollo, ganador de tres premios Emmy.

Mensajes de apoyo

Los comentarios no se han hecho esperar en el clip por parte de internautas y artistas venezolanos, deseando lo mejor a Olavarrieta.

Ivette Domínguez, Scarlet Ortiz, Caridad Canelón, Alba Roversi, Hilda Abrahamz, escribieron mensajes de amor.