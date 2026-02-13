Copa del Rey

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 se celebrará del 19 al 22 de febrero: Mira el calendario completo

Venezuela será testigo del evento de baloncesto español gracias a la señal de Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 04:21 pm
La Copa del Rey de Baloncesto 2026 se celebrará del 19 al 22 de febrero: Mira el calendario completo
Copa del Rey de Baloncesto / FOTO: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

 

El moderno Roig Arena de Valencia, España, reunirá a las ocho mejores escuadras del baloncesto español en uno de los eventos más esperados de la temporada. Lo verás en vivo, en exclusiva y gratis, a través de Meridiano Televisión.

Esta edición contará con grandes estrellas del baloncesto en busca del trofeo: Valencia Basket, Real Madrid, Unicaja, FC Barcelona, Baskonia, Tenerife y otros destacados clubes.

¿Calendario y dónde ver la Copa del Rey de Baloncesto?

Para los fanáticos en Venezuela, toda la acción se transmitirá en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión, disponible de forma gratuita por señal abierta o vía streaming en meridiano.net/meridianotv, así como en HD por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

  • Jueves 19 de febrero: Valencia Basket vs Joventut Badalona / antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m. 
  • Jueves 19 de febrero: Real Madrid vs Unicaja / inicio 4:00 p.m. 
  • Viernes 20 de febrero: Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife / antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m.
  • Viernes 20 de febrero: Barcelona vs UCAM Murcia / inicio: 4:00 p.m. 
  • Sábado 21 de febrero Por definir / inicio 1:00 p.m. 
  • Sábado 21 de febrero Por definir / inicio 4:00 p.m. 
  • Domingo 22 de febrero Gran FINAL. Por definir / inicio 2:00 p.m. 

Sintoniza y vive la emoción del baloncesto español con la Copa del Rey 2026, solo en Meridiano Televisión.

Viernes 13 de Febrero de 2026
