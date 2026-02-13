Hipismo

¡Récord sobre récord! La afición hípica desborda el sellado del 5y6 en Valencia

La jornada hípica del viernes se lleva a cabo con total normalidad en el óvalo del Cabriales

 

Gustavo Mosqueda
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 03:08 pm
Foto: Oficial Hinava
El Hipódromo Nacional de Valencia vive este viernes su reunión 04 de la temporada 2025 con una programación de ocho carreras.

Ganadores: Nuevo récord 2026 Valencia

La primera competencia tuvo como ganadora, a la yegua Stella Cadente, con la monta de Jaime Lugo Jr., y el entrenamiento de Jesús Carfunjol Arteaga, el cual abonó un dividendo de Bs 58,68 por concepto de ganador.

Por su parte, en la segunda prueba, se corrió en distancia de 1.400 metros y el ganador sorpresivo fue King Bulbs, conducido por el jinete Hemirxon Medina, y presentado por Renny Verastegui. El dividendo en taquilla por concepto de ganador fue de Bs. 612,14.

Mientras tanto, en la primera válida para el juego del 5y6 nacional, se llevó el triunfo la yegua Chipis Time, con la monta de Álvaro Fino y preparada por Jesús Carfunjol Arteaga, el cual, dejó crono de 81,1 para los 1.300 metros del recorrido y pagó un dividendo de Bs. 85,05 a ganador.

Segundo récord consecutivo: Monto Sellado 5y6 nacional

El monto exacto es de Bs. 50.370.730,00, de los cuales, se van a repartir para los que acierten con cinco ejemplares, Bs. 7.051.902,20 y para los que acierten los seis de la fama, el monto a repartir es de Bs. 27.200.194,20.

Viernes 13 de Febrero de 2026
