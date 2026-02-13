México hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno con una madre y un hijo

Suscríbete a nuestros canales

El deporte suele regalarnos marcas imposibles, pero pocas tan humanas como la que México acaba de escribir en las pendientes de la Olympia delle Tofane. Hace 15 años, en una imagen que dio la vuelta al mundo, la esquiadora Sarah Schleper cruzaba una meta en Austria cargando en brazos a su pequeño hijo de tres años. Hoy, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, aquel niño ya no es un espectador: es un atleta olímpico que compite codo a codo con su madre en la cita más importante del planeta.

Este 12 de febrero, Sarah Schleper no solo desafió la gravedad, sino también al tiempo. A sus 47 años, la abanderada mexicana hizo historia al convertirse en la primera mujer en participar en siete ediciones consecutivas de la justa invernal. En una prueba de Súper G marcada por condiciones extremas que dejaron fuera a 17 competidoras, Sarah demostró su jerarquía al finalizar en la posición 26, logrando su mejor registro histórico representando a la bandera tricolor.

México hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno

La participación de México en estos Juegos Olímpicos de Invierno adquiere una dimensión emocional única gracias a Lasse Gaxiola. A sus 18 años, Lasse es el atleta más joven de la delegación y el heredero de una pasión que nació entre montañas y nieve. Aunque la logística de los juegos los mantiene en sedes distintas —ella en Cortina d’Ampezzo y él en Bormio—, el vínculo es inquebrantable. Mientras Sarah rompe récords de longevidad, su hijo inicia su propio camino, clasificándose por mérito propio tras destacar en circuitos internacionales como el de Loveland 2025.

Esta historia trasciende el resultado de un cronómetro. Es la narrativa de una madre que se reinventó tras representar a Estados Unidos para encontrar en México su verdadero hogar deportivo, y de un hijo que decidió llevar el nombre de su país en el pecho por elección propia. En Milano Cortina, la dupla Schleper-Gaxiola nos recuerda que el olimpismo es, en esencia, la transmisión de un sueño. México no solo busca marcas en la nieve italiana; está exhibiendo ante el mundo el valor de la familia y la perseverancia absoluta.