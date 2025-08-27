Locutor venezolano demanda a Luis Olavarrieta por plagio

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva polémica se suma al historial del animador venezolano, Luis Olavarrieta, luego que el locutor Kendrid Hernández, destapara la olla sobre el plagio que habría realizado el demandado con su programa “Sin Filtro”.

Desde hace un tiempo, Olavarrieta se ha reunido con importantes artistas nacionales e internacionales para ahondar en su historia y vida personal en un espacio al que inicialmente llamó “Sin Filtro”, nombre que ya había registrado previamente Hernández.

En este sentido, el joven tomó cartas en el asunto y, llevó el caso ante las autoridades para recuperar los derechos de autor del programa que ya estaba patentado en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Acusaciones a Luis Olavarrieta

A través de su cuenta en Instagram, Kendrid expuso su caso y, mencionó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, pidiendo ayuda para “hacer justicia”.

“Sr @tarekwilliamsaabh le pido de su valioso tiempo para que me atienda y evalúe mi caso. A través de una conversación por Whatsapp con #LuisOlavarrieta él reconoce el uso indebido y me notifica que mandaron a parar todo lo que diga ‘Sin Filtro’ pero es fecha que no se ha visto resultado”, escribió.

Asimismo, el también dramaturgo alertó sobre las irregularidades que han trascendido en el caso, como, por ejemplo, la presencia de unos abogados que, a su juicio, es un hecho misterioso.

“Tengo todas las evidencias en la mano... Y tengo documentos dónde se contradicen con lo que dicen. Tengo la evidencia cuando fui invitado a #UnionRadio donde me ofrecieron trabajo para dejar las cosas así y que no pase nada”, agregó.

Finalmente, Kendrid resaltó una vez más su necesidad de que se haga justicia y, aprovechó de mencionar a otros funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos, al presidente.

¿Qué dice Luis Olavarrieta?

Aunque hasta el momento, el presentador no ha dicho nada al respecto, en un video compartido también en Instagram mostraron las conversaciones que tuvo con Kendrid, prometiendo acciones que, de acuerdo a lo explicado por el demandante, no han ocurrido.

En uno de los mensajes, Olavarrieta afirma que, habían mandado a quitar de las plataformas todo lo relacionado con el nombre “Sin Filtro”, así como también, le comentó que, estaba en comunicación con la televisora donde transmitían su formato.

En vista de la ausencia de soluciones, Kendrid Hernández continúa la batalla por defender el nombre que registró en el año 2016 y el cual vendía Luis Olavarrieta en $250 por programa a la televisora IVC Networks.