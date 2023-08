Joseline Rodríguez recuerda el mal momento que vivió con Kerly Ruíz y Luis Olavarrieta como compañeros de trabajo

La presentadora, actriz y cantante venezolana Joseline Rodríguez se sinceró y contó en el podcast de Gustavo Campos el mal momento que vivió con sus colegas y excompañeros de trabajo Kerly Ruíz, María de los Ángeles del Gallego “La maracucha” y Luis Olavarrieta.

Durante la conservación la rubia residenciada en Estados Unidos primero contó lo duro y difícil que fue su paso por el exitoso programa “La Bomba” de Televen, por los malos comentarios de sus compañeros que sin compasión decían cosas negativas de ella, a los medios de comunicación.

“Un día me llama una amiga, ¿chama tú te llevas bien con la gente de la bomba? yo le digo, ¿si por qué?, has leído la Chepa Candela, le digo no por qué? Están diciendo que tu le quitas protagonismo a Kerly y María de los Ángeles, que te gusta mostrar de más cosas y que ellas no están acostumbradas”, expresó.

En este sentido, indicó que se llevó una gran sorpresa cuando intentó confrontar a las dos presentadoras para saber el por qué de la información.

“Mi sorpresa fue que Kerly me bloqueo, la maracucha me bloqueo y el gordo no contestaba. Llamo a la productora del programa Karla Samaniego, y me dice Joseline ellas son así, el ego las tiene mal”, puntualizó.

Rodríguez aseguró que situación similar le pasó con el reconocido periodista Luis Olavarrieta durante su paso por el programa “Vitrinas en Construcción”, quién constantemente le decía como debía realizar su trabajo.

“En Vitrinas Luis me decía constantemente que yo tenía que ser la Ají Picante, mis preguntas debían ser vacías y tontas, que el inteligente era él”.

Asimismo, tildó a Olavarrieta de tener una personalidad bastante complicada, difícil y solitaria, por lo que hizo su estadía en el show bastante amarga y dura.