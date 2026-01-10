El Clásico en la Supercopa: Una historia de dominio, revanchas y trofeos

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa de España ha dejado de ser un torneo de pretemporada para convertirse en el escenario de algunas de las batallas más intensas entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Con el nuevo formato de "Final Four" y las finales disputadas en territorio internacional, la rivalidad ha alcanzado una nueva dimensión global, pero los precedentes históricos siguen pesando en el césped.

El balance histórico: Una hegemonía blanca

A lo largo de la historia del torneo, incluyendo tanto el antiguo formato de ida y vuelta como el actual a partido único, los dos colosos del fútbol español se han visto las caras en 17 ocasiones. La tendencia histórica marca un dominio favorable para el conjunto de la capital, que ha logrado imponerse en 10 títulos sobre su eterno rival, mientras que el conjunto azulgrana ha salido victorioso en 6 ocasiones. En el historial también se registran 2 empates, ocurridos bajo el antiguo sistema de partidos de ida.

En el apartado goleador, la superioridad merengue también es notable, con un acumulado de 38 goles a favor frente a los 24 tantos convertidos por el equipo catalán en estos enfrentamientos directos por la Supercopa.

Los momentos que marcaron la historia

1. La era de los 90 y el dominio merengue

Durante las décadas de los 80 y 90, el Real Madrid ejerció una superioridad casi absoluta. En las finales de 1988, 1990, 1993 y 1997, el club blanco logró levantar el trofeo ante el Barça, consolidando el torneo como uno de sus territorios favoritos.

2. El punto de inflexión con Guardiola (2011)

Hubo que esperar años para ver un cambio de guardia. En 2011, en el punto álgido de la rivalidad entre Pep Guardiola y José Mourinho, el Barça rompió la racha negativa. Tras un 2-2 en el Bernabéu, un Messi estelar decidió el título en el Camp Nou (3-2), en una final recordada por la altísima tensión entre ambos banquillos.

3. El cambio de formato y el éxito reciente

Desde que la Supercopa se trasladó a Arabia Saudí, los Clásicos han ganado en frecuencia y dramatismo. En 2023, el Barça dio una exhibición de fútbol ganando 3-1 en Riad. Sin embargo, el Real Madrid, vigente ganador tras el último cruce, cobró venganza en 2024 con un contundente 4-1, gracias a un "hat-trick" de Vinícius Júnior.

El panorama actual

A pesar de que el Madrid domina los duelos directos en este torneo, el Barcelona se mantiene como el club con más títulos totales de Supercopa en sus vitrinas a nivel general. No obstante, el conjunto blanco ha recortado la distancia peligrosamente en la última década, convirtiendo cada enfrentamiento en una oportunidad para reescribir quién es el verdadero "Rey de Copas" del formato.