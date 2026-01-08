El Real Madrid conquista el derbi y habrá Clásico en la gran final de la Supercopa

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol español vivirá el duelo más esperado del planeta. El Real Madrid ha sellado su boleto para la final de la Supercopa de España tras derrotar al Atlético de Madrid 2-1 en una semifinal vibrante disputada en Yeda, Arabia Saudí. Los hombres de Xabi Alonso supieron sufrir y golpear en los momentos clave para asegurar una victoria que nos regalará un Clásico ante el FC Barcelona por el primer título de la temporada.

Valverde y Rodrygo deciden un derbi de alta intensidad

El encuentro comenzó de forma inmejorable para el conjunto blanco. Apenas se habían acomodado los aficionados en sus asientos cuando Fede Valverde demostró por qué tiene uno de los mejores golpeos del mundo. El uruguayo ejecutó una falta directa con una potencia descomunal que se coló directamente en la escuadra de Jan Oblak. Un gol de vestuario que obligó al Atlético de Madrid a cambiar su plan inicial.

Tras el tanto inicial, los pupilos del Cholo Simeone reaccionaron con orgullo. La presión alta de los rojiblancos asfixió por momentos la salida de balón del Madrid, provocando errores en la zaga blanca que no terminaron en gol por falta de puntería. Sin embargo, el Real Madrid recuperó el control antes del descanso. Vinicius y Rodrygo tuvieron en sus botas el segundo, pero la falta de contundencia y una pequeña reacción atlética antes del intermedio, con dos avisos serios de Sorloth, mantuvieron el 1-0.

El intercambio de golpes en la segunda mitad

La reanudación trajo consigo la misma verticalidad. En el minuto 60, la conexión entre Valverde y Rodrygo volvió a dar frutos. El uruguayo filtró un pase milimétrico entre los centrales colchoneros para que el brasileño, tras un control orientado de seda, definiera con calma ante la salida de Oblak. Parecía que el 2-0 sentenciaba el choque, pero el Atlético nunca se rinde.

Tan solo unos minutos después, Sorloth volvió a demostrar su poderío aéreo. El delantero noruego aprovechó un centro preciso al segundo palo para elevarse sobre Asencio y batir a Courtois con un cabezazo inapelable. Con el 1-2, el derbi entró en una fase de ida y vuelta constante. El Atlético volcó sus esfuerzos al ataque, pero se encontró con la figura de Thibaut Courtois, quien realizó dos intervenciones de mérito para evitar la prórroga.

Autocrítica blanca de cara a la final ante el Barcelona

Pese a la victoria, el vestuario madridista mantiene los pies en el suelo. Fede Valverde, protagonista absoluto del encuentro, atendió a los micrófonos de la prensa con un mensaje claro: "Hay que ser autocríticos, ellos jugaron mejor que nosotros por tramos. Nos relajamos tras el primer gol y nos costó hacer nuestro juego".