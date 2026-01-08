Wuilker Fariñez tiene nuevo destino en el fútbol colombiano

Suscríbete a nuestros canales

El guardameta venezolano Wuilker Faríñez, uno de los porteros más talentosos y carismáticos que ha pasado por el país en la última década, tiene un nuevo hogar. De manera oficial, el Internacional de Bogotá (anteriormente conocido como La Equidad) anunció la contratación del arquero de 27 años, quien llega para liderar un proyecto ambicioso en la capital del país.

Tras su paso por Águilas Doradas de Rionegro, Faríñez regresa a la ciudad donde alcanzó su máximo esplendor en Colombia, aunque esta vez lo hará vistiendo los colores del Inter de Bogotá. El club le dio una cálida bienvenida a través de sus canales oficiales, destacando no solo su agilidad bajo los tres palos, sino también la jerarquía que aporta un jugador de su recorrido internacional.

Wuilker Faríñez vuelve a Bogotá

Para los aficionados al fútbol en Colombia, el nombre de Wuilker Faríñez evoca recuerdos de atajadas imposibles y reflejos felinos. El caraqueño, nacido el 15 de febrero de 1998, se convirtió en una figura de culto durante su etapa en Millonarios FC. Fue allí donde se consagró campeón de la Superliga Colombiana 2018, dejando una huella gracias a su capacidad para sostener resultados en momentos críticos.