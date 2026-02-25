Tensión entre Indiana y la NBA: La liga desmiente las acusaciones de Rick Carlisle

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha rechazado categóricamente las declaraciones realizadas por Rick Carlisle durante una reciente aparición radial. El entrenador en jefe de los Indiana Pacers expresó su vehemente desacuerdo con la multa de 100,000 dólares impuesta al equipo a principios de febrero, cuestionando la transparencia y profesionalismo de la investigación de la liga.

La postura oficial de la liga

Un portavoz de la NBA envió un comunicado a Sam Amick, de The Athletic, para desmentir la versión del veterano entrenador:

"La descripción del entrenador Carlisle sobre el proceso que llevó a la decisión de multar a los Indiana Pacers es inexacta. Un médico independiente dirigió la revisión médica. Además, el gerente general de los Pacers y el vicepresidente sénior de medicina deportiva fueron entrevistados como parte del proceso".

Según la liga, la organización de Indiana confirmó haber entregado toda la información requerida y se determinó que no era necesaria una entrevista directa con Carlisle ni con los médicos específicos del equipo para llegar a una conclusión.

El origen de la discordia: El juego contra Utah

La sanción económica responde a una presunta violación de la Política de Participación de Jugadores en el encuentro del pasado 3 de febrero contra el Jazz de Utah. La NBA sostiene que tres titulares —Pascal Siakam y otros dos jugadores— estaban en condiciones físicas para ver acción a pesar de haber sido descartados.

En aquel momento, los Pacers argumentaron que Siakam necesitaba descanso, mientras que Andrew Nembhard y Aaron Nesmith lidiaban con problemas de espalda y mano, respectivamente. Sin embargo, la liga concluyó que las bajas no estaban debidamente justificadas bajo los nuevos estándares de disponibilidad.

Las explosivas declaraciones de Carlisle

Durante su intervención en 105.7 The Fan, Carlisle no escatimó en críticas hacia el abogado de la liga encargado del caso. El entrenador sugirió que se tomó una decisión unilateral sobre la salud de Nesmith sin considerar la evidencia física del equipo.

“Decidieron que Aaron Nesmith, quien se había lesionado la noche anterior y no podía ni sostener el balón, debería haber jugado. Me parece ridículo”, sentenció Carlisle. Además, el técnico reveló un detalle polémico sobre la entrevista: afirmó que se les preguntó si habían considerado medicar al jugador para que participara en un partido, a pesar de que el equipo se encontraba en una situación deportiva complicada (mencionando estar "30 juegos por debajo de .500").

La salud de Nesmith en duda

A pesar de la insistencia de la NBA sobre su disponibilidad el 3 de febrero, el historial médico reciente de Nesmith parece darle la razón a la cautela de los Pacers. Si bien regresó para los siguientes tres compromisos, el jugador volvió a causar baja el 11 de febrero por molestias lumbares.

Actualmente, Nesmith se ha perdido los últimos dos encuentros del equipo tras sufrir un esguince en el tobillo derecho durante la derrota ante los Washington Wizards, lo que subraya la fragilidad física por la que Carlisle abogaba inicialmente.