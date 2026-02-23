Alarma en Indiana: Tyrese Haliburton es aislado del equipo por extraña enfermedad

Suscríbete a nuestros canales

Los Indiana Pacers han recibido un golpe inesperado en sus aspiraciones de postemporada. Su actual rostro de la franquicia, Tyrese Haliburton, se verá obligado a alejarse del equipo por un periodo estimado de 21 días, tras ser diagnosticado con herpes zóster (shingles).

La noticia fue confirmada por el entrenador jefe, Rick Carlisle, quien explicó que el jugador ya se encuentra bajo tratamiento. Aunque no se trata de una lesión muscular o de articulaciones (comunes en el baloncesto), el dolor y el malestar que provoca esta infección viral hacen imposible la actividad física de alto rendimiento.

"Tyrese es un competidor, pero en este momento su salud es lo primero. Necesita tiempo para recuperarse del dolor y el agotamiento que esto conlleva", declaró Carlisle ante los medios.

¿Qué es el herpes Zóster y cómo afecta a un atleta?

El herpes Zóster es una reactivación del virus de la varicela que afecta los nervios y la piel. Para un atleta de élite como Haliburton, los desafíos son particulares:

Dolor agudo: Produce una sensación de ardor o punzadas que dificulta el movimiento fluido.

Produce una sensación de ardor o punzadas que dificulta el movimiento fluido. Fatiga extrema: El cuerpo dedica gran parte de su energía a combatir el virus.

Protocolo de contacto: Al ser una erupción cutánea, se debe evitar el contacto físico hasta que las lesiones hayan sanado por completo para prevenir contagios de varicela a personas no inmunes.

Se espera que Haliburton sea reevaluado en dos semanas, con la esperanza de que pueda retomar sus actividades de forma ligera si el brote remite sin complicaciones.