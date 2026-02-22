Conozca cuántos ganadores del 5y6 nacional hubo en la reunión nueve y cuánto ganaron

Suscríbete a nuestros canales

El juego del 5y6 nacional volvió a tener una jornada hípica dentro de la programación de carreras del primer meeting de la temporada 2026 que se realiza en el hipódromo La Rinconada y que este domingo 22 de febrero se realizó la reunión nueve con 11 competencias, donde se disputó una Condicional Especial para yeguas maduras en las no válidas.

La Rinconada: Ganadores del 5y6 de la reunión nueve

La primera válida que se corrió a las 3 de la tarde fue una victoria para la yegua importada I’m in the modo, presentada por el entrenador Humberto Correia con la monta en sustitución de Jhonathan Aray por el jockey argentino Juan Pablo Paoloni.

Luego en la segunda de las válidas tocó el turno de ser vencedora a la yegua Bella Zafiro del entrenador Germán Rojas Jr. con la monta del jockey profesional Félix Velázquez, que le permitió al trainer Rojas llegar a las 1.000 victorias como profesional.

Seguidamente, en la tercera del 5y6 nacional, la victoria fue para el ejemplar Freites Pe, el cual va invicto con el entrenador Freddy Petit y la monta del jockey aprendiz Angel Ybarra con el que ha ganado dos pruebas y tiene un segundo lugar.

La cuarta válida fue ganada por el ejemplar Rompeparadigmas del entrenador Ramón García Mosquera, quien le dio la conducción al jockey aprendiz Oliver Medina en una prueba de 1.100 metros donde dejó un crono oficial de 67 segundos exactos.

La quinta de las válidas se la quedó la yegua Spring training del entrenador Vincenzo Di Luca y la conducción del jockey aprendiz Félix Márquez en lo que sería el segundo batacazo del domingo al generar un pago de Bs. 1.743,51 a ganador.

La última carrera del 5y6 nacional fue ganada por la yegua criolla Preciosa, en lo que sería la segunda victoria de la tarde dominical para el entrenador Humberto Correia y la cuarta ganancia del día para el jockey Jhonathan Aray.

Los tickets ganadores con cinco caballos fueron un total de 27711 cuadros con cinco caballos acertados, los cuales ganaron Bs.1.510,88 cada uno, mientras que los seis caballos de la fama fueron acertados por 1987 tickets o cuadros, y cada uno se lleva Bs.81.276,36.