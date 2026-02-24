Wembanyama iguala a Robinson y Duncan con una actuación histórica

Suscríbete a nuestros canales

La noche de ayer no fue una victoria más para los San Antonio Spurs; fue la confirmación estadística de que el futuro de la franquicia descansa en hombros capaces de sostener el peso de la historia. En una exhibición de dominio absoluto en ambos lados de la cancha, Victor Wembanyama firmó una actuación que lo sitúa en el olimpo de los Spurs.

El joven francés se convirtió en el tercer jugador en la historia de la organización en registrar una hoja de servicios de al menos 20 puntos, 15 rebotes, 5 tapones y 8 rebotes ofensivos en un solo encuentro.

Un club exclusivo de tres leyendas

Hasta anoche, esta combinación específica de potencia física, instinto reboteador y protección del aro era un terreno prácticamente inexplorado, reservado únicamente para los dos pilares que definieron el éxito de San Antonio durante tres décadas.

Con estos números, Wembanyama se une a una de las estirpes más ilustres del baloncesto profesional. Se suma a David Robinson, el legendario "Almirante" y miembro del Hall of Fame, quien logró esta marca en tres ocasiones durante su carrera. Del mismo modo, iguala el registro de Tim Duncan, apodado "The Big Fundamental", quien también alcanzó estas cifras tres veces, consolidándose como el ala-pívot más grande de la historia. Que un debutante o jugador de segundo año ya comparta espacio con estos dos titanes redefine lo que creíamos posible para su edad.

El valor de los 8 rebotes ofensivos

Si bien los puntos y los tapones suelen acaparar los titulares, la estadística que realmente destaca en la actuación de Wembanyama son sus 8 rebotes ofensivos. En la era moderna del baloncesto, donde los hombres grandes suelen alejarse del aro para tirar de tres, ver a un jugador de su envergadura luchar con esa intensidad por segundas oportunidades recuerda a la época dorada del juego interior.

El "unicornio" se vuelve una realidad

Wembanyama no solo está cumpliendo con las expectativas del hype que traía desde Francia; está replicando números que a Robinson y Duncan les tomó años de madurez alcanzar. Lo más impresionante es la eficiencia con la que lo está logrando, impactando el juego no solo como anotador, sino como un ancla defensiva insuperable (5 tapones) que altera el plan de juego rival.

Después de años de reconstrucción, la capital de Texas vuelve a tener una torre capaz de mirar a los ojos a las estadísticas de las leyendas que cuelgan sus dorsales en el techo del pabellón.