Tensión en la llegada del Benfica: La afición del Madrid señala a Prestianni antes del duelo europeo

El clima de las grandes noches europeas se ha visto enturbiado por un recibimiento hostil, pero no estrictamente deportivo. En la tarde de hoy, a las puertas del hotel de concentración del Benfica, un grupo de aficionados del Real Madrid recibió al joven extremo argentino Gianluca Prestianni al grito de "racista", trasladando al asfalto madrileño una polémica que ha encendido las redes sociales en las últimas horas.

El origen del conflicto: Una herida abierta en el madridismo

La animadversión de la hinchada blanca hacia el futbolista de 19 años no es gratuita. El contexto se sitúa en un incidente ocurrido durante el partido de ida en Lisboa.

Prestianni fue acusado de haber proferido insultos o gestos despectivos de tinte racista contra jugadores del Real Madrid, con el foco puesto, una vez más, en la figura de Vinícius Júnior.

Crónica de un recibimiento hostil

A diferencia de las habituales peticiones de autógrafos y fotos que suelen rodear la llegada de un equipo de la talla del Benfica, el ambiente hoy fue de juzgado popular.

La llegada del autobús: Mientras los jugadores del conjunto luso descendían del vehículo, el cordón de seguridad tuvo que emplearse a fondo. El señalamiento: En cuanto Prestianni asomó por la puerta del bus, el grito de "racista" se hizo unánime entre los presentes, eclipsando los cánticos de apoyo de los aficionados portugueses que también se habían desplazado para ver a sus ídolos. La reacción del jugador: El argentino, visiblemente afectado y custodiado por el cuerpo técnico, entró rápidamente al vestíbulo del hotel sin realizar declaraciones.

Madrid, el epicentro de la lucha contra el racismo

Este suceso no puede entenderse sin el panorama actual del fútbol español. El Real Madrid se siente bajo asedio constante en los estadios visitantes, donde Vinícius ha sido objeto de ataques racistas sistemáticos.

Efecto espejo: La afición blanca parece haber decidido "devolver el golpe" utilizando la misma etiqueta para denunciar a quienes, a su juicio, agreden verbalmente a sus futbolistas.

Tensión para la vuelta: El partido de vuelta en el Bernabéu se prevé de una presión asfixiante. Lo ocurrido en el hotel de concentración es solo el preludio de lo que le espera a Prestianni sobre el césped.

¿Qué esperar del partido?

El Benfica no ha emitido un comunicado oficial al respecto, pero se sabe que el club portugués está preocupado por la seguridad y la integridad psicológica de su joven perla. Por su parte, la UEFA estará bajo la lupa: cualquier cántico masivo durante el partido podría acarrear sanciones económicas o el cierre parcial de sectores de la grada.