El último baile en casa: Stephen Curry no cierra la puerta a los Juegos Olímpicos de 2028

Suscríbete a nuestros canales

Cuando parecía que el oro en París 2024 había sido el broche de oro perfecto para su carrera internacional, Stephen Curry ha encendido una luz de esperanza para el baloncesto estadounidense. Según ha revelado el periodista Marc J. Spears, el base de los Golden State Warriors tiene un interés real en formar parte del Team USA para la cita olímpica de Los Ángeles 2028.

Las palabras de Spears han sido cortas pero contundentes: "Todavía no está fuera. Digámoslo así". Estas declaraciones sugieren que el mejor tirador de la historia no solo contempla la posibilidad, sino que mantiene el fuego competitivo encendido para lo que sería una despedida histórica en suelo norteamericano.

El desafío de la longevidad: ¿Es posible a los 40 años?

Para el momento en que se celebre la ceremonia de apertura en Los Ángeles, Curry tendrá 40 años. Aunque la cifra asusta en el deporte de élite, el contexto actual del baloncesto profesional juega a su favor:

El estilo de juego: A diferencia de jugadores que dependen de la explosividad física, el juego de Curry se basa en el movimiento constante, la inteligencia táctica y, sobre todo, un tiro que no parece tener fecha de caducidad.

El precedente de LeBron James: La longevidad de figuras como LeBron ha redefinido lo que un atleta puede hacer cumplida la cuarta década, abriendo el camino para que Curry sea el líder veterano de la próxima generación.

Un Team USA en transición

La presencia de Curry en 2028 no sería solo un capricho personal, sino una pieza estratégica para una selección que enfrenta un cambio de guardia:

El factor local: Estados Unidos será el anfitrión. Tras el éxito del "Avengers Team" en París, la presión por retener el oro en casa será máxima, y contar con una figura del magnetismo de Steph es un activo invaluable tanto en la cancha como en el marketing global. Mentor de la nueva guardia: Con la probable ausencia de figuras como LeBron James para esas fechas, Curry podría ejercer como el puente perfecto para jóvenes estrellas como Anthony Edwards y Tyrese Haliburton.

¿Qué debe pasar para ver a "Chef" Curry en L.A.?

Aunque el interés existe, el camino no está exento de obstáculos. La carga de minutos en la NBA y la salud de sus tobillos serán los factores determinantes. Sin embargo, tras debutar en unos Juegos Olímpicos apenas en 2024 y experimentar la "fiebre del oro", Curry parece haber quedado cautivado por la mística del movimiento olímpico.