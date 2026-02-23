Contundencia en 1.200 metros: Preciosa domina y tumba una coincidencia estadística de ocho meses en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada dominical del 22 de febrero de 2026 consolidó la pasión hípica en el principal óvalo del país. Con una cartelera de 11 competencias y el triunfo de Fleet Street en la Condicional Especial, la afición selló una tarde histórica para las finanzas y la estadística del deporte de los reyes.

Una cifra para la historia: El fenómeno del 5y6

El ambiente en las tribunas y centros hípicos resultó inmejorable. Una vez más, el 5y6 nacional acaparó la atención de propios y extraños al establecer una nueva marca en su recaudación. El monto total escaló hasta los Bs 302.077.620,00, una cifra que ratifica la confianza absoluta del apostador en el juego de las mayorías, a pesar de los ajustes recientes en las diferentes jugadas e incluso el factor multiplicador.

Fleet Street dictó cátedra en la estelar

El foco deportivo de la tarde se centró en la Condicional Especial, donde la yegua importada Fleet Street ratificó su superioridad. La zaina exhibió una condición física óptima y una estrategia de carrera impecable que la condujo directo al recinto de ganadores, lo que cumplió con las expectativas de los analistas más exigentes.

El fin de la "maldición" del puesto 14

Para los seguidores de la estadística y los datos de Meridiano Web, la tarde guardaba una revelación especial. Durante la semana, nuestro equipo editorial hizo énfasis en el desempeño de los puestos de pista, con el número 14 bajo la lupa.

Dicha gualdrapa cargaba con una racha negativa de ocho meses. No lograba una victoria en la carrera de los acumulados desde el pasado 6 de julio de 2025, fecha en la que la yegua Sweet Sensations alcanzó el éxito desde ese mismo puesto. Tras 231 días de sequía, el "maleficio" llegó a su fin.

Preciosa y Jhonathan Aray: El binomio del éxito

La encargada de romper la racha fue Preciosa. La yegua, bajo la preparación de Humberto Correia, contó con la conducción de Jhonathan Aray, quien asumió la monta en sustitución del argentino Juan Pablo Paoloni.

La favorita no defraudó:

Distancia: 1.200 metros.

Tiempo final: 75,1 segundos.

Resultado: Victoria contundente que devolvió el prestigio al puesto 14.

Este tipo de precisiones estadísticas resultan de vital importancia para el apostador consciente. En un mundo donde cada detalle cuenta, la información veraz y el análisis de las tendencias históricas son las herramientas principales para asegurar el éxito en cada jugada. La jornada del domingo no solo dejó dividendos, sino que refrescó los libros de récords del hipismo venezolano.