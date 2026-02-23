Freddy Petit resurge en el 2026: Un doblete de victorias marca su mejor inicio de temporada

Suscríbete a nuestros canales

La pasión hípica nacional alcanzó un nuevo clímax el pasado domingo. El principal recinto hípico del país albergó una cartelera de 11 competencias que mantuvo a la afición en vilo de principio a fin. El programa, que tuvo como plato fuerte una Condicional Especial, sirvió de marco para una nueva demostración de fidelidad por parte de la fanaticada hacia el tradicional juego del 5y6.

El 5y6: Un fenómeno que desafía las cifras La Rinconada

A pesar del ajuste en el factor multiplicador, el cual se sitúa ahora en 20, el respaldo del público resultó abrumador. Esta lealtad se tradujo en un hito financiero: por tercer domingo consecutivo, el juego de las mayorías estableció una cifra récord de recaudación. El monto total ascendió a los Bs 302.077.620,00, una cifra que consolida la vigencia de esta apuesta en el corazón del pueblo venezolano.

Los dueños de la arena: Jinete Entrenadores Reunión 09

La jornada dominical encumbró a figuras específicas sobre la pista. Jhonathan Aray dictó una cátedra de conducción y temple. El jinete visitó el recinto de ganadores en cuatro oportunidades, una hazaña que lo ratifica como un estratega de primer orden en la silla.

En el apartado de los preparadores, la eficiencia fue la norma para Carlos Luis Uzcátegui, Humberto Correia Jr. y Freddy Petit. Cada uno de ellos logró un doblete de victorias que engalana sus respectivas estadísticas en este joven ciclo de 2026.

El resurgir de Freddy Petit

En un deporte donde el éxito suele ser esquivo y la competencia feroz, la figura de Freddy Petit destaca con luz propia. El preparador, quien cuenta con el apoyo fundamental de propietarios como el Sr. Evelio Vásquez (Stud “La Vieja”), rompió una sequía personal de un lustro sin alcanzar un doblete en una misma tarde.

Los números de Petit en este arranque de temporada son reveladores:

Suma tres victorias en lo que va de 2026.

Se encuentra a solo tres triunfos de igualar su marca de 2025 (donde obtuvo 6 primeros lugares en 74 presentaciones).

Desde 2023, acumula un total de nueve fotos en el recinto de ganadores.

Este momento dulce es la consecuencia lógica de la disciplina matutina y el engranaje perfecto con su equipo de cuadra. Si la tendencia se mantiene, Petit no solo superará con facilidad sus registros previos, sino que se perfila como uno de los profesionales con mayor proyección para el resto del año.

Aún queda mucha tela que cortar en el calendario hípico, pero la jornada de ayer dejó claro que, cuando hay material y dedicación, los resultados regresan con creces.