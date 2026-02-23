Daniela Alvarado recibe apoyo tras el fallecimiento de su hija

Suscríbete a nuestros canales

Un doloroso momento es lo que atraviesa la actriz venezolana Daniela Alvarado por la pérdida de su hija, tras 22 semanas de gestación. Fue José Manuel Suárez, quien reveló la noticia en Instagram, afirmando que la bebé nació prematura y que el cuerpo no estaba suficientemente desarrollado para sobrevivir.

“Lucho hasta el final, pero su cuerpecito no estaba listo para sobrevivir fuera del útero. Ahora mismo atravesamos un sentimiento profundo de dolor”, escribió el también actor y esposo de Alvarado.

Muestras de condolencias y cariño

La noticia ha sido tomada con enorme pesar para artistas venezolanos, internautas y seguidores de Daniela, recordada protagonista de la novela “Angélica pecado”.

En redes sociales figuras del gremio artístico comentaron palabras de aliento para la pareja, ya que tienen una hermosa pequeñita llamada Olivia, a quien adoptaron y presentaron al mundo en los primeros días de este 2026.

Leonardo Padrón, Maite Delgado, Carlos Montilla, Luciano D’Alessandro, Mónica Pasqualotto, Gaby Espino, Caterina Valentino, Caridad Canelón y Michelle Badillo, escribieron palabras de aliento.

“Mis amados qué dolor tan grande. Lo siento mucho. Los abrazo inmenso en luz y amor”, escribió Caridad Canelón.

Un mensaje parecido escribió Gaby Espino: “Los abrazo con todo mi corazón”.

“Los abrazo muy fuerte en este momento”, destacó Viviana Gibelli.

Mensaje de Anmarie Camacho

La conductora de Televen, conoce muy bien el dolor de Daniela ya que en el 2025 también tuvo una pérdida junto a su esposo Jesús Guzmán.

“Perfectamente sé que no existen palabras de consuelo en este momento, pero solo les puedo decir que Dios tiene el control de todo y quienes caminamos a su lado, entendemos que su voluntad tiene un propósito muy grande y que siempre viene desde el amor. Lo siento profundamente”, escribió.