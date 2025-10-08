Jesús Guzmán y Anmarie Camacho anuncian que se convertirán en padres

Suscríbete a nuestros canales

Luego de recibir en sus brazos a su princesa Brianna y, en 2023, darle la bienvenida al pequeño Emmanuel, el pelotero venezolano, Jesús “El Chucho” Guzmán, confirmó junto a su pareja Anmarie Camacho que serán padres una vez más.

Mediante su cuenta de Instagram, la animadora criolla dio la gran noticia acompañada de un tierno video junto a su pequeña pero hermosa familia. “La familia crece”, se lee en la descripción.

Jesús Guzmán y Anmarie Camacho ¡felices!

Con la canción “Te esperaba” de Carlos Rivera de fondo, la pareja se toma de las manos y a ellos se suma el hijo que tienen en común. Sonriente, Guzmán muestra con orgullo la ecografía de su próximo retoño y, lo mismo hace su pareja.

“Nuevamente recibimos la bendición más grande del mundo. Solamente puedo decir GRACIASSS DIOS”, agregó la presentadora de “Vitrina” por Televen. Emmanuel también aparece con la ecografía en la mano y saltando de la emoción por ser ahora el hermano mayor.

De inmediato, los seguidores felicitaron a la pareja por la llegada de un nuevo miembro. “Qué bella noticia. Felicidades”, “Un sobri hermos@ viene en caminoooooo”, “Que bendición querida Anma, Felicidades”, “Dios los bendiga!! La familia crece”, se lee en el post.

El amor de Anmarie y Jesús

Tras un hermoso noviazgo, la pareja anunció en julio de 2022 que esperaban su primer hijo juntos. En enero de 2023 le dieron la bienvenida a Emmanuel. A lo largo de los años, se les ha visto felices y apoyándose el uno al otro.

En diferentes ocasiones, Anmarie ha manifestado que el deportista la acompaña mucho, tanto en lo emocional como en lo cotidiano. Por su parte, Guzmán no ha perdido la oportunidad de tirarle flores a su amada.

En el pasado, se armó una polémica relacionada con conflictos anteriores de “El Chucho” y su expareja, en los que apuntaba que, Anmarie habría sido la tercera en discordia. Sin embargo, ella misma negó haber estado involucrada en esa relación.