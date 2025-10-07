Candidata al Miss Grand sufrió accidente y anda en silla de ruedas

Suscríbete a nuestros canales

Flavia López, es la representante de Perú en la edición 2025 de Miss Grand Internacional, que se lleva a cabo en Tailandia. La joven sufrió hace días un accidente en uno de los ensayos, que la llevan a caminar con muletas y realizar actividades en silla de ruedas.

A través de Instagram la modelo posteó unas imágenes desde un centro de salud, siendo atendida por un médico. Pese a la fuerte lesión, la joven no desiste de su sueño de seguir en la competencia por la corona dorada, cumpliendo con todo lo requerido.

En los últimos eventos López ha salido en silla de ruedas y en muletas al escenario, demostrando la fuerza y ganas que siente por representar a su país, buscando la tercera corona.

“El día de ayer, durante los ensayos, sufrí una caída que me ocasionó una lesión en la rodilla. Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización Miss Grand. Ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación”, escribió.

Durante una presentación la joven se mostró con un vestido rojo, sandalias muy bajas y gritando con emoción Perú, despertando aplausos en el público por su fuerza y valor.

En un fashion show realizado la mañana de este martes 10 de octubre, Flavia desfiló con mucho garbo, siendo empujada por la representante de Indonesia Vina Sitorus.