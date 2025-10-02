Farándula

Miss Grand Venezuela impacta de rojo pasión en la Ceremonia de bienvenida

La criolla de nuevo resalta por su elegancia, piel blanca y estilo 

Por

Elvis González
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 11:00 am
Nariman Batthika / Cortesía
La mañana de este jueves 2 de octubre se llevó a cabo en Tailandia la ceremonia de bienvenida del Miss Grand Internacional 2025. La belleza, clase y elegancia de Miss Grand Venezuela Nariman Battikha se hizo sentir con un ajustado y brillante vestido rojo, creación de Honicer Sandoval. 

La criolla salió con mucha presencia al escenario, con el traje repleto de brillo y cristales, acompañado de un polizón de seda. El cabello suelto y maquillaje en colores suave la hizo resaltar ante las cámaras y dejando a todos los presentes impactados.

Una reina de altura

La modelo, economista y empresaria realizó la pasarela con mucha soltura, llegando a la final del escenario con miradas cautivadoras que enamoraron al público tailandés que la dan como una de las grandes favoritas para llevarse la corona dorada.

Desde que llegó hace días a la concentración la modelo no ha bajado la guardia en cada evento, saliendo con estilos de cabello y vestuarios diferentes.

Nary contó con el apoyo del público para una cena especial que tuvo con Nawat hace días, resaltando con un buen inglés y oratoria.

La belleza que busca la segunda corona dorada, también desfiló en traje tradicional de Tailandia.

