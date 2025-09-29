Miss Venezuela llega con fuerza a Tailandia para Miss Grand Internacional

Suscríbete a nuestros canales

La guapa y esbelta Nariman Batthika ya se encuentra en Tailandia compitiendo en la edición número 13 de Miss Grand Internacional. Con mucha actitud, energía y soltura, la criolla de piel blanca, hizo acto de presencia en el Hotel sede, llevándose todas las miradas.

Las miradas en Venezuela

Missólogos asiáticos no dudaron en entrevistar y fotografiarse con Miss Grand Venezuela, que llegó ataviada en un look de pantalón y top en color negro, que complementó con una chaqueta de brillantes.

Maquillaje y peinado muy al estilo tailandés, hicieron que la veterana en certámenes de belleza, luciera radiante.

Cuentas como real Missólogy, una de las importantes del mundo de los concursos, dan a la modelo y conferencista como ganadora de la corona dorada, que sería la segunda para Venezuela, tras la victoria de Valentina Figuera en el 2019.

Naryy se ha mostrado muy receptiva con el público y el apoyo, escribiendo: “Mi primer día en el único e inigualable. Muchas gracias, estoy tan feliz de empezar este increíble viaje”.

Apoyo en redes

La belleza necesita el apoyo de todos para votar a través de Instagram y Facebook y poder ser una de las elegidas para la cena con el dueño del concurso, Nawat.

Pasos a seguir

En Instagram Deben seguir a @missgrandinternational.



1 Corazón/Me Gusta = 3 puntos



1 Compartir (en story o feed) = 5 puntos



Solo se contarán los votos de los seguidores.