Farándula

Miss Venezuela llega con fuerza a Tailandia para Miss Grand Internacional

La belleza busca la segunda corona dorada para el país 

Por

Elvis González
Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 03:28 pm
Miss Venezuela llega con fuerza a Tailandia para Miss Grand Internacional
Nariman Battikha/ Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La guapa y esbelta Nariman Batthika ya se encuentra en Tailandia compitiendo en la edición número 13 de Miss Grand Internacional. Con mucha actitud, energía y soltura, la criolla de piel blanca, hizo acto de presencia en el Hotel sede, llevándose todas las miradas.

NOTAS RELACIONADAS

Las miradas en Venezuela

Missólogos asiáticos no dudaron en entrevistar y fotografiarse con Miss Grand Venezuela, que llegó ataviada en un look de pantalón y top en color negro, que complementó con una chaqueta de brillantes.

Maquillaje y peinado muy al estilo tailandés, hicieron que la veterana en certámenes de belleza, luciera radiante.

Cuentas como real Missólogy, una de las importantes del mundo de los concursos, dan a la modelo y conferencista como ganadora de la corona dorada, que sería la segunda para Venezuela, tras la victoria de Valentina Figuera en el 2019.

Naryy se ha mostrado muy receptiva con el público y el apoyo, escribiendo: “Mi primer día en el único e inigualable. Muchas gracias, estoy tan feliz de empezar este increíble viaje”.

Apoyo en redes

La belleza necesita el apoyo de todos para votar a través de Instagram y Facebook y poder ser una de las elegidas para la cena con el dueño del concurso, Nawat.

Pasos a seguir

En Instagram Deben seguir a @missgrandinternational.

1 Corazón/Me Gusta = 3 puntos

1 Compartir (en story o feed) = 5 puntos


Solo se contarán los votos de los seguidores.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras SPB
Lunes 29 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula