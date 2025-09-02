Nariman Battikha comienza su preparación para Miss Grand Internacional 2025

Suscríbete a nuestros canales

La representante de Monagas, Nariman Battikha, fue coronada como “Miss Grand Venezuela 2025” el pasado sábado 30 de agosto en el Wynwood Park de Valencia. La economista, modelo y coach motivacional se impuso en una emocionante velada que combinó tecnología y moda de alta costura.

Gran preparación

"Estoy muy feliz y emocionada de tener la oportunidad de representar a Venezuela el próximo 18 de octubre en Tailandia. Junto al equipo de la organización, ya estamos planificando todos los detalles para dejar el nombre de mi país en alto", expresó la joven.

La directora nacional del certamen, Jacqueline Aguilera, destacó el esfuerzo del equipo y la calidad del evento. "Fue una velada sencilla, pero muy elegante. Las candidatas lucieron piezas del diseñador filipino Leo Almodal en una pasarela que fue el punto culminante de la noche. Estamos muy complacidos con el resultado y ya activamos todo el equipo para la preparación de Nariman de cara al certamen internacional".

Este martes 2 de agosto la belleza de piel blanca y ojos claros, ha comenzado sus clases de maquillaje para el certamen internacional. Anthony Marcano fue el encargado de enseñarle las técnicas para lucir radiante en la concentración.

Detalles de la noche

La noche de coronación fue conducida por Adriana Marval, Adrián Lara y Arnaldo Catanaima. El jurado estuvo integrado por personalidades destacadas como Rubén Pérez Parra, Jhonny Guzmán, Ricardo Cameron, Carol Ginter, Tulia Alemán, Vanessa Coello, Isabel Rodríguez, Gonzalo Peña, Ricardo Sánchez, María Carlota Arcay, Giovanni Scutaro y Shatrin Alcedo.

El vestuario de las candidatas fue diseñado por “Ciano Designer” (autopresentación) y “Satrin Alcedo” (trajes de baño). El reconocido diseñador filipino “Leo Almodal” se encargó de las espectaculares creaciones de la gala, que transformaron la pasarela en un despliegue de alta moda.

El toque musical de la noche corrió por cuenta de “Donato Jr.”, un joven artista de 16 años que está dejando su huella en el género urbano-pop con su sencillo "Soñador", ya disponible en plataformas digitales como Spotify. También interpretó temas en colaboración con otros talentos emergentes como Tchetche e Isidro Landaeta.