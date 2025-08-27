Farándula

Miss Grand Venezuela 2025: Valencia se viste de gala para la gran final

Desde el Wynwood Park a las 6:00 pm la alfombra Roja

Por Elvis González
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 07:50 pm
Miss Grand Venezuela 2025: Valencia se viste de gala para la gran final
Miss Grand Venezuela 2025 / Cortesía
El Miss Grand Venezuela 2025 se prepara para su noche final y la ciudad de Valencia, estado Carabobo, será la anfitriona de este gran evento. La coronación de la nueva reina se llevará a cabo el próximo 30 de agosto a las 8:00 p.m. en el Wynwood Park de Valencia y la alfombra roja desde 6:00 pm.

Diseñador internacional 

Las 38 candidatas desfilarán trajes de baño de Shatrin Alcedo de “Lifestyle Synergy” especialmente creados para la ocasión. Para el desfile en traje de gala lucirán vestidos del reconocido diseñador filipino “Leo Almodal”.

Su participación no solo realzará la belleza de las aspirantes, sino que también será parte de un documental sobre moda y belleza que el diseñador está grabando en el país.

"Estamos trabajando en la producción de un gran espectáculo que será el marco perfecto para que Miss Grand Venezuela 2024, Anna Blanco, corone a su sucesora, quien viajará a Tailandia en el mes de octubre para representar a Venezuela", afirmó Jacqueline Aguilera, Directora Nacional del concurso.

Nueva reina 

Este evento promete ser una celebración de la belleza venezolana y será animado por Adriana Marval, Adrián Lara y Arnaldo Catanaima. Los interesados en asistir, las entradas pueden adquirirse directamente en Wynwood Park. Además, el público de Venezuela y el mundo podrá seguir la transmisión en vivo a través de la señal de Televen Stream.

