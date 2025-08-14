Por “berrinche” Jacqueline Aguilera aceptó a Emely Barile en el Miss Grand Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La directora del Miss Grand Venezuela, Jacqueline Aguilera reveló la razón por la que Emely Barile fue aceptada en el certamen nacional, luego de que le cerraran las puertas en el Miss Venezuela.

En declaraciones para un medio nacional, la exreina de belleza venezolana aseguró haber visto todo el escándalo de la influencer en redes sociales y los días de zozobra que vivió al no ser llamada para formar parte del grupo selecto para la EPI.

Jacqueline Aguilera afirmó que por el “berrinche” armado por Emely Barile decidió comunicarse con ella para unirse al casting del Miss Grand Venezuela, en un proceso que “surgió orgánico y espontaneo”.

La directora nacional se sintió mal porque la creadora de contenido no pudo mostrar su potencial en el escenario del Miss Venezuela y quiso darle la oportunidad en su plataforma.

Emely Barile como Miss Nueva Esparta

Para la nacida en el estado Carabobo han sido meses de preparación con clases de pasarela, proyección y gimnasio para poder figurar dentro de las aspirantes a la corona.

Luego de pasar el filtro del casting y ser seleccionada como candidata oficial, Emely Barile recibió la banda de Miss Nueva Esparta, la cual celebró con una foto de ella pequeña vestida de reina.

Aunque los comentarios por su participación han estado divididos en redes sociales, la ahora reina de belleza cuenta con una comunidad poderosa, y varias figuras públicas han salido en su defensa, como es el caso de Joseline Rodríguez.