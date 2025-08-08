Marco Michetti emite su cruda opinión sobre Emely Barile ¡Escándalo!

Suscríbete a nuestros canales

Nuevamente, el diseñador venezolano Marco Michetti, salta al ojo público por sus contundentes maneras de referirse a ciertos temas de interés, como, por ejemplo, el que ha inundado las redes sociales en los últimos días: la candidatura de Emely Barile al Miss Venezuela 2025.

La influencer venezolana se postuló para el máximo certamen de belleza y, después de varias semanas no recibió respuesta por parte de la Organización, lo que indicaba que no había sido preseleccionada. Esto causó revuelo en las plataformas y encendió un debate entre internautas.

En este sentido, los seguidores del barquisimetano quisieron conocer su opinión acerca de la creadora contenido, pues, para nadie es un secreto que, ha sido duramente criticada no solo en su camino al concurso sino también en su rutina diaria en redes como TikTok e Instagram.

Marco Michetti le lanza a Emely Barile

En una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, el diseñador no tuvo “pelos en la lengua” para hablar sobre la novia del influencer Fernando Andrés.

“Qué opinión tienes de la ‘influencer’ que quiso estar en el Miss Venezuela?”, fue la pregunta que recibió Michetti, a lo que él respondió: “Que no cualquier nace para ser Miss y menos con esa inmadurez”.

“Ella pertenece a la generación de gente sin talento que busca victimizarse en redes y exponerse para victimizarse y generar compasión de una serie de personas no calificadas en masa y así la apoyen”, agregó.

Finalmente, insinuó que, Barile no posee talento. “Éxito traducido en likes y no en talento”, fueron sus palabras. De esta manera, el dueño de Rivo Moda deja claro que, la joven no es de su agrado.

Emely Barile llora en redes sociales

Tras meses de preparación y sueños depositados en su meta de entrar al Miss Venezuela 2025, su candidatura no logró superar el filtro para acceder a la etapa de Evaluación Preferencial Individual (EPI), y el golpe emocional fue innegable.

Barile, conocida por su presencia activa en redes sociales, transitó con ilusión este proceso que comenzó con clases de pasarela impartidas por la actual Miss International, Andrea Rubio, además de sesiones de expresión corporal junto al coach Richard Henríquez.

Sin embargo, las críticas por su escasa experiencia y la revisión de sus antiguos contenidos polémicos en redes sociales fueron factores que, según algunas fuentes, pudieron influir negativamente en la decisión de la organización del concurso.

La esperada respuesta llegó finalmente el 30 de julio de 2025: Emely no recibió el llamado oficial para presentarse en la EPI y, la desilusión se hizo tangible en un vídeo compartido en sus plataformas digitales, donde relató cómo, tras tres días de espera, su ansiedad dio paso al llanto.

“Mi miedo más grande es la cantidad de odio… todo el mundo me dijo: ‘no vayas a postear el proceso, haz todo callado porque si no quedas nadie se entera’”, confesó con la voz entrecortada.