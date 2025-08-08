La picante respuesta de Sthefany Gutiérrez sobre Emely Barile

Suscríbete a nuestros canales

Una veterana en los certámenes de belleza como lo es la Miss Venezuela 2017, Sthefany Gutiérrez quedó sin palabras cuando se le preguntó sobre Emely Barile, quien quedó seleccionada como parte de las candidatas oficiales al Miss Grand Venezuela.

La segunda finalista del certamen Miss Universo 2018, fue parte del jurado del primer casting del certamen de belleza dirigido por Jacqueline Aguilera, el cual estuvo conformado por especialistas en áreas como la salud, belleza y moda, que tenían la difícil tarea de conformar el grupo de aspirantes.

Sin duda, no tuvieron un trabajo sencillo pues muchas modelos con experiencia y porte se presentaron en el canal de la bolita roja para tener la oportunidad de portar una banda oficial, una de ellas la polémica influencer Emely Barile.

Anteriormente, la creadora de contenido se postuló en el Miss Venezuela, pero, no recibió el llamado de la organización para presentarse en la EPI (Evaluación Preferencial Individual), siendo descartada, pero con la posibilidad de intentarlo el siguiente año.

Barile no se rindió en su sueño y se presentó en el casting de la competencia, que contra todo pronóstico logró pasar el filtro y dejar atrás a muchas con el mismo sueño.

Sin nada que decir

Ahora, a dos días de este acontecimiento. La exreina de belleza realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram; sin dudarlo, una seguidora le cuestionó sobre Emely Barile.

Desafortunadamente para muchos, Sthefany Gutiérrez respondió: “No tengo nada que opinar…”, dejando a sus fans con la intriga de saber su punto de vista sobre la participación de la carabobeña en el Miss Grand Venezuela.