Resultados de la jornada de este sábado en el Round Robin de la LVBP

El fin de semana llegó llenó de emociones con una nueva jornada del "todos contra todos" de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y ante la gran cantidad de carreras que se fabricaron, es importante repasar los resultados.

En esta ocasión, la novena que tuvo el día libre fue la de Caribes de Anzoátegui y las plazas que gozaron de múltiples batazos fueron las de Margarita y Maracaibo.

Un rally de 10 carreras guió el triunfo de Águilas:

En el primer desafío de la noche, las Águilas del Zulia marcaron territorio rápidamente contra los Navegantes del Magallanes con un impresionante rally de 10 carreras en el primer tramo, sellado con un grand slam de Brainer Bonaci.

Finalmente, los rapaces terminaron ganando con pizarra final de 15 carreras por 7, para dejar su récord en 3-1 y el los turcos en 0-4.

Luisangel Acuña guió a Cardenales con una noche histórica:

Por su parte, los Cardenales de Lara se impusieron por paliza 21 carreras por 9 a los Bravos de Margarita, guiados por una noche histórica de cuatro cuadrangulares de Luisangel Acuña.

De esta forma, los Crepusculares mantienen su invicto 4-0 y los Insulares quedaron con récord de 1-3 en este Round Robin.