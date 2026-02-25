Champions League: Este sería el XI del Real Madrid para sustituir a Kylian Mbappé

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se juega todo en la UEFA Champions League. Con la mínima ventaja obtenida en la ida, el conjunto blanco recibe al Benfica en un Santiago Bernabéu que rugirá para sellar el pase a los octavos de final.

Sin embargo, la noticia que ha sacudido Valdebebas es la baja confirmada de Kylian Mbappé. El astro francés arrastra molestias en su rodilla izquierda que le impedirán vestirse de corto.

Ante este escenario, Álvaro Arbeloa habría diseñado un once que mezcla la jerarquía defensiva con la frescura de la "Fábrica".

Así saldría el Real Madrid

El cuerpo técnico merengue apuesta por un esquema que prioriza el equilibrio defensivo para proteger la ventaja, pero sin renunciar a la verticalidad característica del club.

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold.

Mediocampistas: Fede Valverde, Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler.

Delanteros: Gonzalo García y Vinícius Jr.

Gonzalo por Mbappé

Ante la ausencia de "Kiki", Arbeloa confía en un viejo conocido de la cantera. Gonzalo aporta trabajo defensivo en la presión y un instinto rematador que puede complementar las cabalgadas de Vinícius Jr.

Algo que se ha criticado bastante en el Madrid, es la falta de un nueve de área, que fije a los centrales. En la presente temporada, registra seis goles y dos asistencias en apenas 965' minutos disputados entre todas las competiciones.

La irrupción del joven ariete español podría ser la solución que necesita el Real Madrid para clasificar a la siguiente ronda y suplir la baja de su máximo goleador.