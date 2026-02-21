Este futbolista del Real Madrid se responsabiliza de la derrota ante Osasuna

Suscríbete a nuestros canales

La jornada 25 de LaLiga este sábado 21 de febrero dejó sorpresiva sobre la mesa, tras la derrota del Real Madrid en El Sadar a manos del Osasuna (2-1). Un revés que puede tener implicaciones directas para los merengues, porque una victoria de Barcelona ante Levante los enviaría de nuevo a la segunda posición.

El trago amargo en el partido fue severo para el bloque madridista. Más que nada porque se dio ya en los instantes finales del cotejo, cuando el héroe del partido, Raúl García de Haro, firmó esa diana al minuto 90', después de una maniobra espectacular, en la que se internó en el área, ejecutó un recorte para dejar tirado a Raúl Asencio y luego definir ante la humanidad de Thibaut Courtois.

Ahora bien, la buena jugada de García no opacó el sentimiento de culpa de uno de los implicados en la previa de esa acción. Se trata de Dani Ceballo, quien fue el encargado de perder la esférica en su propio campo, fallo que fue trascendental para la secuencia que vino después en el tanto.

Ceballos se echa la culpa de la derrota del Real Madrid

Con el sentimiento de haber dejado escapar, por lo menos, el punto en El Sadar, el propio mediocampista salió en responsabilizarse, al menos, de la jugada que terminó costando el trago amargo en la visita merengue.

Lo hizo a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), por la que compartió un mensaje corto, pero completamente claro: "Asumo mi responsabilidad", justo a un emoji de manos juntas, en señal de perdón.

No obstante, es que Dani sabe que este revés llega en un momento indeseado, cuando el equipo estaba logrando resultados -pese al juego- y cuando el liderato dependía de sí mismos. Ahora, es consciente que podrían caer a la segunda plaza de LaLiga si Barcelona gana su partido en la jornada ante Levante. Los merengues quedaron con 60 puntos, mientras los azulgranas llegarán a su partido este domingo con una suma de 58 unidades.