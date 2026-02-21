Esto es importante: ¿Podrá está yegua romper el "maleficio del 14" en el 5y6? Aquí te lo contamos

Suscríbete a nuestros canales

Todo se encuentra listo para presentar la novena reunión de la temporada 2026. Este domingo 22 de febrero, el hipódromo La Rinconada con una cartelera de 11 competencias, teniendo como plato fuerte una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas.

El ambiente es inmejorable: El 5y6 nacional llega en un momento estelar, respaldado por cifras récord de sellado que garantizan, una vez más, dividendos capaces de cambiar la vida de cualquier apostador.

Numerología Hípica: ¿Podrá el número "14" romper el maleficio?

En el turf, los números hablan. Para muchos, la estadística es la brújula definitiva antes de sellar el cuadro de las mayorías. En esta ocasión, la lupa se posa sobre la sexta válida, donde se disputará la carrera de cierre tanto del 5y6 Nacional como de la jornada dominical, reservada para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros.

La atención se centra en la Preciosa (número 14). La pupila del Stud Los Audaces, que será conducida por el jinete argentino Juan Pablo Paoloni y presentada por Humberto Correia padre reaparece tras 84 días de descanso.

Aunque llega con el rótulo de "primera favorita" de la prestigiosa revista Gaceta Hípica, tendrá que luchar contra una curiosa racha adversa.

Una cita con la historia y el dividendo

Este domingo, la cincoañera venezolana saltará a la pista con un doble objetivo: ratificar su condición de estrella en la última válida y romper la sequía numérica que ha mantenido a los apostadores en vilo.

El dato: El número 14 no cruza la meta en ganancia en una carrera de los acumulados desde el 06 julio de 2025, cuando casualmente lo hizo la yegua Sweet Sensations.

Para quienes buscan la base del 5y6, Preciosa representa el equilibrio perfecto entre la clase de una criolla y el desafío de la estadística ¿Logrará Juan Pablo Paoloni romper el celofán del número 14 o seguirá vigente la racha para los buscadores de batacazos? La respuesta está en la pista.