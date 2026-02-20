MLB: Salvador Pérez abre el Spring Training con un gigantesco cuadrangular

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez ha iniciado con todo los entrenamientos primaverales de 2026. El receptor y capitán de Reales de Kansas City alineó como cuarto bate en el primer juego de pretemporada de su equipo, y en su primer turno del compromiso ha demostrado su ya conocido poder, al conectar un dantesco cuadrangular para demostrar que está en buena forma.

El batazo del capitán del equipo de Venezuela para el Clásico Mundial llegó en la parte alta del segundo episodio, ante los envíos del estelar Nathan Eovaldi. "Salvy" conectó con contundencia un envío del serpentinero de Texas para sacar la bola entre el jardín izquierdo y el central, y así anotarse su primer estacazo del Spring Training.

Salvador Pérez no pierde su fuerza

Además de ser el primer cuadrangular de Salvador Pérez en lo que va de entrenamientos primaverales, hay que destacar también que fue un estacazo sensacional, ya que la bola viajó a 441 pies de distancia, por lo que fue un batazo realmente contundente y poderoso.

De esta manera, "Salvy" demuestra que está listo para el inicio de la nueva temporada, y también para el Clásico Mundial de Venezuela, que inicia muy pronto en Miami, y en donde la selección criolla buscará su primer título histórico de la mano de un jugador que, a pesar de los años, se mantiene vigente y siendo importante para los suyos.