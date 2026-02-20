Reporte de último minuto: En la primera válida para el 5y6 se presenta un retiro ¿De quién se trata?

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 09 continúa con el primer meeting este domingo 22 de febrero en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 11 competencias, que incluye una Condicional Especial mientras que el juego para el 5y6 Nacional comienza a la altura de la sexta competencia.

Yegua: 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Precisamente en la sexta de la cartelera, primera válida pautada para las 3:30 de la tarde, es para yeguas nacionales e importadas de cuatro y cinco años ganadoras de una, en distancia de 1.200 metros y con una premiación adicional de $27.040.

En horas de la tarde de este viernes 20 de febrero, el Instituto Nacional de Hipódromos, dio a conocer a través de sus diferentes redes sociales la información de una yegua que no estará en acción en la mencionada prueba válida de la R09.

Se trata de la Reina Caiman (número 5), una presentada de Rubén Lanz, nacida y criada en el Haras El Centauro, y contaba con la monta del jinete aprendiz Kelvin Aray.

En su última actuación pública efectuada el día 08 de este mes arribó en la décima tercera posición a 16 cuerpos de la ganadora Star Plus, por lo que hasta el momento posee campaña en lo que va de este meeting es de un triunfo en 10 actuaciones.

Motivo Retiro: La Rinconada

Mediante la información publicada por el INH, el motivo del retiro de la cincoañera Reina Caimán es por Inapetencia.